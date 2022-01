Marvel Cinematic Universe: Diese Serien und Filme erscheinen 2022

Marvel-Fans können sich auch in diesem Jahr wieder auf etliche Film- und Serienadaptionen der Comicklassiker freuen. MADS stellt die geplanten Veröffentlichungen für 2022 vor.

Mit leichter Verspätung ist das Marvel Cinematic Universe (MCU) im vergangenen Jahr in seine Phase vier gestartet. Auf Disney+ erschienen die neuen Serien „WandaVison”, „Falcon and the Winter Soldier”, „Loki”, die Animationsserie „What If…?” und in der Vorweihnachtszeit schließlich „Hawkeye”. Im Kino war das MCU mit gleich vier Blockbustern vertreten: Neben dem von Fans lange erwarteten „Black Widow“-Einzelfilm und „Spider-Man: No Way Home“ brachten „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ und „Eternals“ neue Storys.

Disney stellte Marvel-Projekte für 2022 vor

Die anstehenden Projekte hat Disney im vergangenen Jahr am sogenannten „Disney+ Day“ vorgestellt. Fans können sich auf Serien wie „Moon Knight“ (30. März), „Ms. Marvel“ (Sommer 2022), „She-Hulk“ (Herbst 2022), „I Am Groot“ und „Secret Invasion“ freuen. Die MCU-Serien werden allesamt auf Disney + erscheinen.

Thor bekommt vierte Fortsetzung

Für die Kinoleinwand sind außerdem drei Fortsetzungen von bekannten Superhelden geplant. Zunächst startet Magier Doctor Strange in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ am 5. Mai 2022 in den Kinos. Der Donnergott erhält mit „Thor Love and Thunder“ (Kinostart: 7. Juli 2022) seine vierte Fortsetzung. Die Geschichte von Wakanda und seinem Beschützer Black Panther wird in „Black Panther: Wakanda Forever“ (Kinostart: 10. November 2022) in Andenken an den verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman weitergeführt. Wem das noch nicht reicht, der kann gewiss sein: Auch für 2023 planen die Marvel Studios bereits mehrere Serien und Filme, darunter den dritten Teil von „Guardians of the Galaxy“ sowie eine „X-Men“- und eine „Spider-Man“-Serie.

Von Cara Kreth

