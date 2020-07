K.I.Z., Casper und Kraftklub laden zu Konzert: Benefizshow nach einer Stunde ausverkauft

View this post on Instagram

WIEDERVEREINIGUNG 2 K.I.Z x CASPER x KRAFTKLUB XX.XX.XXXX, Berlin (Wenn Konzerte wieder Konzerte sein dürfen) Tickets ab sofort exklusiv auf krasserstoff.com Seit Monaten weiß keiner, wann wieder Konzerte stattfinden können. Das ist irgendwiefür alle scheiße, aber für manche eben besonders sehr… Sobald es wieder erlaubt ist, werden wir mit unseren Freunden @xocasperxo und @kizofficial eine Show spielen. Sämtliche Einnahmen daraus gehen an die Leute, die sonst an so einem Abend manchmal übersehen werden: Die Crews und Helfer*innen. Die Frauen und Männer, die seit Jahren auf den Bühnen unterwegs sind und dafür sorgen, dass alles reibungslos ablaufen kann. Das Ganze wird am allererstenTag stattfinden, an dem es laut Gesetz wieder möglich ist ein Konzert so zu veranstalten, wie wir alle es wollen: Ohne Abstand, dafür mit Crowdsurfen und Moshpit. Wann genau dieser Tag ist, wissen wir momentan auch noch nicht. Aber irgendwann wird es soweit sein. Sämtliche Ticket-Erlöse gehen direkt an die Crews mit Beginn des Vorverkaufs. Und der startet ab sofort exklusiv bei Krasser Stoff. Der genaue Showtag wird bekannt gegeben, sobald das Gesundheitsamt Berlin grünes Licht gibt. Das bedeutet: ihr kauft Euch JETZT ein Ticket für einen noch NICHT bekannten Termin (wer dann nicht kann, wird es sicherlich noch los). Der Abend findet zum erstmöglichen Termin statt. Die große WIEDERVEREINIGUNG 2. Wir freuen uns auf euch alle. ©️ picture alliance/Sven Simon