Tiktok zum Gruseln: Diese vier Accounts sorgen für Halloween-Stimmung

Halloween steht vor der Tür: Am 31. Oktober verkleiden sich wieder Menschen mit Messern im Kopf oder blutiger Kleidung. MADS stellt vier Tiktok-Accounts vor, die für Gruselstimmung sorgen.

Schauriges Make-up: @beautygurumo zeigt, wie’s geht

Unter dem Tiktok-Account @beautygurumo teilt die 24-jährige Morgan Patton ihre kreativen Make-up-Ideen. Inspirieren lässt sie sich dabei von bekannten Serien und Charakteren wie „Harry Potter“, „Die Nonne“ oder „Joker“. Auch zu dem derzeitigen Netflix-Hit „Squid Game“ hat die Make-up-Künstlerin bereits ihren eigenen Halloween-Look kreiert. Mal eben schnell machen lassen sich die aufwendigen Stylings zwar nicht, sie sind aber zweifelsfrei ein Hingucker auf jeder Party. Morgans 1,3 Millionen Follower auf Tiktok sprechen da für sich.

Magische Halloweenstimmung mit @nikkalcaraz

„Magical inspiration for a world full of magical beings“: So steht es auf dem Instagram-Profil von Nikk Alcaraz. Dieses Motto des Food Artists spiegelt sich auch auf seinem Tiktok-Account wieder. In zahlreichen Videos demonstriert er seinen Followerinnen und Followern wie es gelingt, schwarze „Spooky Ramen“ mit Totenköpfen zu kochen oder „Sweet and Sour Cookies“ zu backen. Die Resultate seiner schaurigen Kreationen sind verblüffend und erinnern an die magische Welt aus „Harry Potter“. Denn wie beim Zaubertränke mischen dampft es auch bei Nikk aus dem Glas, wenn er gerade einen „Pumpkin Cream Soda“ zubereitet.

@mybloodygalentine zeigt verfluchte Orte

Auf ihrem Account @mybloodygalentine geht Beckie-Ann Galentine gruseligen Familiengeheimnissen auf den Grund. Als selbst ernannte „Ermittlerin für das Paranormale“ nimmt sie ihre Followerinnen und Follower in ihren Videos mit auf Friedhöfe und besucht verlassene Orte in den Vereinigten Staaten. Dabei erzählt sie alte Geschichten und versucht, Unerklärliches aufzudecken. Auf diese Weise möchte Beckie-Ann über wenig Thematisiertes der Vergangenheit berichten und über Ungerechtigkeiten aufklären.

@rowenacarhart7 lässt es glitzern und funkeln

Schmetterling-Make-up oder Hasenohren zu Halloween: Auf ihrem Account @rowenacarhart7 zeigt Rowena ihre eigenen Versionen von Halloween-Looks. Auffällig dabei ist: Anstelle einer dunklen Farbpalette greift sie zu bunten Farben und Glitzer. Trotzdem bleibt ein gruseliger Halloween-Touch nicht aus. Rowena weiß, wie es funkeln muss, damit ein Look eine schaurige Partystimmung ausstrahlt.

MADS wünscht ein schaurig schönes Halloween.

Von Maja Walkowiak

Lies auch: