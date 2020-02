Rassismus – Deshalb würde ich mich Fasching nie wieder als Indianerin verkleiden

View this post on Instagram

Carnaval: dè is n skön fistje. Maor dè moet wel leuk blijve vor iedereen hè. Da betekent oew gezicht nie zwarte schminke nie. En ok gin andere stereotype pekskes aontrekke. Stereotype; dè is n moeilijk woord. Maor gij vind t ok nie leuk als dien Hollanders van bove de riviere ons Braobanders uitbeelde alsof wij dom zijn; da wilde toch ok nie jongûh! Of nie dan! Wittewel! #noblackface #carnaval #stopblackface #blackfaceisracisme #brabantkanhet #eindhovenkanhet #kozp #kozpeindhoven #noculturalappropriation #stopculturalappropriation #notacostume #mycultureisnotacostume