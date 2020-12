Brittanya Karma: Deutsche Tiktokerin ist an Corona gestorben

Täglich brachte sie ihre rund 500.000 Fans auf Tiktok zum Lachen: Die deutsch-vietnamesische Rapperin, TikTokerin und Vloggerin Brittanya Karma ist nun an Corona verstorben. Fans und Angehörige trauern in den sozialen Netzwerken.

Bereits Mitte November postete Brittanya Karma auf Instagram ein Bild, auf dem sie mit einem Beatmungsgerät zu sehen ist – jetzt ist die Tiktokerin tot. Vergangenen Sonntag verstarb die 29-Jährige an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. „I’m still fighting everyday“ – also „Ich kämpfe immer noch jeden Tag“ – schrieb Karma auf Instagram unter ihr letztes Bild am 20. November. Zahlreiche Fans der jungen Frau teilen in den Kommentaren nun ihre Anteilnahme.

Quelle: Instagram/ @brittanyakarma

Dass Karma verstorben ist, machte unter anderem ihr Bruder @thai.Iam auf Instagram bekannt. In seiner Story schrieb er zu einem Foto von sich und seiner Schwester: „I have no words. Life is unfair. Growing up with you was so much fun. You taught me so much in life.“

Vor allem vietnamesische Medien berichteten daraufhin über den Tod der gebürtigen Vietnamesin. In der Vergangenheit nahm Karma an „The Bachelor Vietnam“ teil. In Deutschland wurde Karma dagegen durch ihren gemeinsamen TikTok-Account mit ihrem Mann bekannt. Rund 500.000 Follower schauten regelmäßig die Comedy-Videos von @karmanuuu. Zuletzt witzelte das Paar in einem Video über die vermeintliche Erkältung von Karma, die sich später als schwerwiegende Corona-Erkrankung herausstellte. Auf Instagram forderte Karma unter einem ihrer jüngsten Beiträge, das Corona-Virus ernst zu nehmen.

