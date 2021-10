Keine Übersetzung ins Hebräische: Autorin Sally Rooney boykottiert Israel

Was Bestseller-Autorin Sally Rooney schreibt, wird weltweit gelesen – sofern es denn möglich ist. Denn die Irin lässt ihr neues Buch „Schöne Welt, wo bist du“ nicht ins Hebräische übersetzen, als Statement zum Nahostkonflikt.

„Schöne Welt, wo bist du“ heißt der dritte Roman der Erfolgsautorin Sally Rooney, der Anfang September erschienen ist. Hauptthema ist das Gespräch zweier Frauen Ende Zwanzig, es geht um Millennials, Beziehungen und emotionale Verstrickungen. Das Buch landete bereits in mehreren Ländern auf den Bestsellerlisten, doch Rooneys Fans in Israel werden es vorerst nicht lesen können – zumindest nicht auf Hebräisch. Die 30-jährige Irin lässt den Roman nämlich nicht in diese Sprache übersetzen. Grund dafür ist ihre politische Einstellung: Sie möchte Israels Rolle im Nahostkonflikt kritisieren, wirft dem Land Apartheid vor und solidarisiert sich mit Palästina.

Anfang September erschien Sally Rooneys dritter Roman, „Schöne Welt, wo bist du“.

Foto: Ullstein Buchverlage

Sally Rooney fordert kulturelle Isolierung Israels

Die ersten beiden Werke der Autorin wurden noch ins Hebräische übersetzt, überraschend ist dieser Boykott dennoch nicht. Im Juli hatte Rooney gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie Israel Apartheid vorwerfen und fordern, das Land international wirtschaftlich und kulturell zu isolieren. Den ersten Schritt dieser kulturellen Isolierung geht sie nun mit der Verweigerung einer Übersetzung, konkret möchte die Irin für die Bewegung „Boycott, Divestment and Sanctions“ (BDS) werben. Diese ruft regelmäßig zu internationalen Boykottaktionen gegen Israel auf und hat prominente Unterstützerinnen und Unterstützer. Ziel der BDS ist es, Israel durch einen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Boykott zu einem anderen Umgang mit den Palästina zu bewegen. Die einen sehen darin legitimen und gewaltfreien Widerstand gegen israelische Politik, andere bezeichnen die Kampagne als antisemitisch.

Ist Boykott antisemitisch?

Es sei gefährlich, angesichts der wachsenden Judenfeindlichkeit in den vergangenen Jahren jetzt zum Boykott Israels aufzurufen, so die Gegenstimmen zu Rooneys Aktion. Erst vor Kurzem kam das Thema in Deutschland auf, als der Musiker Gil Ofarim davon berichtete, in einem Leipziger Hotel diskriminiert worden zu sein, da er den Davidstern an einer Kette trug.

Ob Rooney mit ihrem Boykott die israelische Regierung oder doch vor allem ihre Fans bestraft, sei dahin gestellt. Rooney meint zwar, sie würde ihren Roman ins Hebräische übersetzen lassen, wenn sie einen Weg findet, der im Einklang mit den Boykott-Richtlinien der BDS steht – ob das aber noch geschieht, ist fraglich. Bis dahin werden sich israelische Fans gedulden oder das englische Original lesen müssen.

