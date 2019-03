Darum schwänze ich für den Klimaschutz die Schule

Die 17-jährige Lou Töllner hat gemeinsam mit Anna Kraeft und Katja Schwab den internationalen Schülerstreik Fridays for Future in Hannover angeschoben. Die drei Freundinnen gehen zur Schillerschule, Leibnizschule und Wilhelm-Raabe-Schule. Kennengelernt haben sie sich in einer Jugendgruppe von Amnesty International, Lou Töllner gehört außerdem der Grünen-Jugend an. Für den Klimaschutz engagieren die Schülerinnen sich unabhängig von Organisationen. Zum Organisationsteam gehören inzwischen rund 20 Jugendliche.

Hallo Lou. Jetzt streiken wieder viele Schüler in Hannover für das Klima. Warum muss das immer in der Unterrichtszeit sein, Ihr müsstet doch in der Schule sitzen?

Lokführerinnen und Lokführer streiken auch nicht in ihrer Freizeit. Es ist die beste Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, das unglaublich wichtig ist. Natürlich sehen wir Bildung und Fakten als Grundlage für unser Handeln an. Aber genauso muss auch die Politik auf diese Fakten hören.

Sicher gibt es etliche Schüler, denen der Einsatz für Klimaschutz ebenfalls wichtig ist, die aber keinen Konflikt mit ihren Lehrern anzetteln oder auch einfach lernen wollen. Beraubt Ihr sie nicht der Möglichkeit, mitzugehen?

Ich denke nicht. In Niedersachsen ist das Konzept, dass alle Schulen es selbst entscheiden, wie sie sich verhalten. Meistens werden Fehlstunden eingetragen. Schüler können sich so überlegen, ob sie das in Kauf nehmen wollen. Außerdem findet Umweltschutz jeden Tag im Leben statt, sodass auch Schüler, die nicht auf die Demo gehen, sich dafür einsetzen können.

Das ist ein wichtiger Punkt. Einmal auf eine Demo gehen, macht vielen sicher Spaß. Aber meinst Du, Jugendliche ändern ihr Alltagsverhalten, um den Klimawandel zu bremsen?

Das denke ich auf jeden Fall. Ich sehe, dass Leute lieber mit dem Zug fahren, statt kurze Strecken zu fliegen. Immer mehr essen kaum noch Fleisch und Fisch oder kaufen sich nicht noch den zehnten Pullover.

Wenn Ihr Druck machen wollt, wäre es doch besser, noch mehr Schüler zu mobilisieren – in der Freizeit.

Uns würden kaum Politiker zuhören, wenn wir in unserer Freizeit streiken. Der Druck ist viel höher, wenn sich Schüler entscheiden, zur Demonstration statt zur Schule zu gehen. Außerdem verpassen viele Schüler in Hannover nur zwei Schulstunden am Freitag, jetzt erst zum dritten Mal. Für unsere Zukunft ist das mehr als vertretbar – und wir setzen trotzdem ein sehr starkes Zeichen.

Gehen manche Schüler nicht einfach nur aus Spaß mit, weil sie keine Lust auf Unterricht haben?

Ganz ehrlich, ich kann mir Angenehmeres vorstellen, als bei Kälte und Regen stundenlang durch die Stadt zu laufen. Außerdem stehen die Schüler wirklich mit ihrer Überzeugung dahinter. Sie bringen selbst gebastelte Plakate mit, machen sich vorher viele Gedanken und haben auch oft schon mit ihren Eltern, im Freundeskreis oder mit Lehrkräften diskutiert.

Von Bärbel Hilbig