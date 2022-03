Camila Cabello veröffentlicht Single mit Ed Sheeran

Fans von Camila Cabello dürfen sich auf ein neues Album der Sängerin freuen. Vorab hat sie gemeinsam mit Ed Sheeran den Song „Bam Bam“ herausgebracht. Viele Fans vermuten dahinter eine Anspielung auf ihren Ex-Freund Shawn Mendes.

Camila Cabello bleibt ihrem Stil treu. Ihre neue Single „Bam Bam“ beginnt mit lebhaften Beats einer Akustikgitarre, steigert sich und erinnert im Refrain an lateinamerikanische Klänge, zu denen man einfach nur die Hüften schwingen möchte.

Die kubanisch-US-amerikanische Sängerin hat sich Ed Sheeran als musikalischen Gast dazu geholt. Aber passt diese Kollaboration überhaupt? Durchaus. Denn Sheeran selbst hat mit Songs wie „New Man“ oder „You Need Me, I Don’t Need You“ bewiesen, dass seine Stimme nicht nur zu Balladen, sondern auch zu treibenden Beats passt. Vor „Bam Bam“ arbeitete er außerdem schon in seinem Song „South of the Border“ mit der 25-Jährigen zusammen.

Ist „Bam Bam“ eine Anspielung auf Shawn Mendes?

Schon nach den ersten Zeilen des Songs sind sich viele Fans einig: „Bam Bam“ handelt von Camilas Ex-Freund Shawn Mendes. Doch was macht sie so sicher? Dafür muss man sich nur die erste Strophe anhören: „You said you hated the ocean but you’re surfing now. I said I’d love you for life but I just sold our house. We were kids at the start I guess we’re grown ups now.“

Bei Tiktok gibt es bereits viele Videos mit dem Song, in denen Fans passende Bilder zu den Zeilen hochladen. Auch ist ihnen aufgefallen, dass Cabello wirklich das gemeinsame Haus von Mendes und sich zum Verkauf angeboten haben soll. Die Indizien sprechen also dafür, dass es sich bei „Bam Bam“ tatsächlich um eine Anspielung auf den 23-jährigen Sänger handelt.

Der wohl bekannteste Song der beiden ist „Señorita“, den Cabello und Mendes noch gemeinsam veröffentlicht hatten. Doch im Gegensatz zu dem Sommerhit aus dem Jahr 2019 handelt „Bam Bam“ eher von Entfremdung und davon, wieder aufzustehen. So singt Camila Cabello im Refrain: „Yeah, love came around and it knocked me down, but I’m back on my feet.“

Neues Album „Familia“ von Camila Cabello

Der neue Song wird auch auf ihrem neuen Album „Familia“ zu finden sein, das am 8. April erscheint. Die Sängerin kündigte ihr drittes Soloalbum am 3. März – ihrem Geburtstag – an. Dass ihr das Album sehr am Herzen liegt, teilt sie ihren Fans bei Instagram und Twitter mit: „It’s my birthday and this album is my whole fucking heart.“

Von Jule Arista Runde

Lies auch: