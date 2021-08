„Cinderella“: Amazon bringt Neuverfilmung mit Camila Cabello raus

Camila Cabello übernimmt die Hauptrolle in einer Neuinterpretation von „Cinderella“. Die „Aschenputtel“-Verfilmung erscheint am 3. September auf dem Streamingportal Amazon Prime Video – und zeigt, wie emanzipiert Märchen sein können.

Cinderella träumt in der Verfilmung davon, einmal als Designerin erfolgreich zu sein. Sie möchte auf dem Ball des Prinzen ihr selbstgeschneidertes Kleid präsentieren und Kunden gewinnen. Bei der Veranstaltung trifft Cinderella auf den Prinzen, gespielt von Nicholas Galitzine, der sie zu seiner Frau machen möchte. Cinderella hat will allerdings weder ihr Karriere aufgeben noch eine Prinzessin werden. Allerdings will sie auch nicht für alle Ewigkeit im Keller ihrer Stiefmutter leben. Das zeigt der Trailer, den auch Cabello bereits auf Instagram gepostet hat. „Ich kann es nicht erwarten, diesen magischen Film mit euch zu teilen“, schreibt sie unter dem Beitrag.

Regie führte Kay Cannon, die auch das Drehbuch schrieb. Bekannt wurde Cannon unter anderem als Autorin der „Pitch Perfect“-Filmreihe. Und das Interesse scheint groß zu sein: Der Film hat bereits eine eigene Instagram-Seite, der knapp 85.000 Leute folgen, der englische Trailer schaffte es auf Platz 41 der deutschen Youtube-Trends.

