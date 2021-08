Streit um Microsoft 365 an Schulen: Datenschutz statt Karriere?

Während der Lockdowns haben viele Schulen Microsoft 365 für sich entdeckt. Datenschützer sehen das vielerorts kritisch und wollen die Software verbieten. Das könnte zum Problem für Schülerinnen und Schüler werden, meint MADS-Autor Finn.

Deutsche Schulen standen und stehen in der Corona-Pandemie vor diversen schwerwiegenden Problemen. Vielerorts ist der Unterricht monatelang komplett ausgefallen, Schülerinnen und Schüler verloren den Kontakt zu ihren Lehrkräften und andersherum. Dieser Zeit konnte das Schulsystem nur einen positiven Umstand abgewinnen: Endlich waren die eingestaubten Bildungseinrichtungen gezwungen, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Nachdem engagierte Lehrkräfte schließlich Softwares für Videokonferenzen, Datenaustausch und Co. gefunden haben, passiert jetzt etwas, dass es so nur in einer formvollendeten Bürokratie geben kann: Datenschützer wollen den Einsatz von Microsoft 365 verbieten.

Datenschutz bei Microsoft 365 in der Kritik

So äußerte sich etwa die niedersächsische Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. In ihrem Bundesland sei eine vorläufige Duldung der Software inzwischen ausgelaufen, sagt sie. In Baden-Württemberg wird der Plan, Microsoft 365 flächendeckend einzusetzen, von Datenschützern verhindert, berichtet der SWR. In Brandenburg ist der Einsatz der Microsoft-Plattform Teams wiederum formal verboten.

Totalausfall bei Iserv-Videokonferenzen

Es gibt aktuell allgemeine Probleme mit dem Modul IServ Videokonferenz und es ist nicht möglich Konferenzen zu eröffnen oder beizutreten. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Fehler zu beheben. Wir halten euch auf dem Laufenden. — IServ (@IServGmbH) January 11, 2021

Zu Beginn der Pandemie waren viele überfragt: Die weitverbreitete Software Iserv, die Videokonferenzen an Schulen möglich machen soll, funktionierte eher schlecht als recht, Unterricht war über dieses Tool häufig nicht sinnvoll zu führen. Eine Alternative legte der Staat aber nicht fest, jede Schule sollte schauen, wie sie sich selbst digitalisieren konnte. Viele Häuser griffen auf die für Schulen maßgeschneiderte Lösung der Standard-Software Microsoft Office zurück. Und das war gut so: Powerpoint, Word und Co. werden im Unterricht ohnehin ständig genutzt. Zudem gibt es kaum eine Stellenausschreibung, in der nicht Kenntnisse in MS-Office gefordert werden. Diese Software könnte für die Karriere des einen oder anderen also wichtiger sein als Unterricht in Musik oder Darstellendem Spiel.

Den Microsoft-Dienst nun zu verbieten schmälert die Zukunftschancen der Schüler. Solange sie später in ihrem Leben routiniert damit umgehen müssen, wäre es widersprüchlich, die Programme aus der Schule zu verbannen. Zumal die allermeisten Schülerinnen und Schüler bereitwillig mehr Daten freiwillig im Internet umherschicken, als Microsoft unter Umständen auf ausländischen Servern speichert.

Keine Extraregelung für Schulen

Der Datenschutz in Cloud-Diensten ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, die dringend besser geregelt werden muss, und das am besten durch ein entsprechendes Gesetz. Die Schulen als einzigen Teil der Gesellschaft von diesen Diensten auszuschließen ist aber absurd. Warum müssen die Hausaufgaben eines Siebtklässlers besser geschützt werden als die Daten eines Angestellten in der freien Wirtschaft?

