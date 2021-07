Neue Single „NDA“: Billie Eilish singt über Stalker

Billie Eilish hat mit „NDA“ bereits die fünfte Single des für Ende Juli angekündigten Albums „Happier Than Ever“ rausgebracht. Der düstere Song handelt von der Kehrseite des Ruhms.

Es ist Nacht. Im Stockdunkeln läuft Billie Eilish eine Straße entlang, auf dem Mittelstreifen. Gekleidet ist sie ganz in schwarz, nur die hellblonden Haare heben sich ab. Manchmal blickt sie sich um, schwarze Gestalten flackern hinter der Sängerin auf. Autos fahren an ihr vorbei, immer mehr, kreuz und quer über die Straße. Die Scheinwerfer blenden.

Neues Album „Happier Than Ever“ erscheint am 30. Juli

Das Musikvideo zu Billie Eilishs neuer Single „NDA“ ist ebenso düster wie die Message des Songs. Die Single ist nach „My Future“, „Therefore I Am“, „Your Power“ und „Lost Cause“ bereits die fünfte Auskopplung des neuen Albums „Happier Than Ever“. Das will Billie Eilish am 30. Juli veröffentlichen.

„NDA“ steht für „non-disclosure agreement“, zu Deutsch „Verschwiegenheitserklärung“. Die Single handelt von einem Stalker, von der Schattenseite des Ruhms. „I bought a secret house when I was seventeen / Haven’t had a party since I got the keys“, singt Eilish in ihrer typischen ruhigen Tonlage, dazu ein kurzes zynisches Lachen.

Denkt Billie Eilish über neue Karriere nach?

Die Musik wird treibender, lauter, und Eilish immer verzweifelter. „I can barely go outside, I think I hate it herе“, singt sie. „Maybе I should think about a new career / Somewhere in Kaua’i where I can disappear.“ Eins steht bei knapp zwei Millionen Aufrufen des Musikvideos auf Youtube in nur sechs Stunden fest: Ihre Fans wären davon gar nicht begeistert.

