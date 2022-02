ESC-Vorentscheid ohne Eskimo Callboy: Fans starten Petition

Sechs Musikerinnen und Musiker werden im Vorentscheid „Germany 12 Points“ um einen Platz beim Eurovision Song Contest (ESC) 2022 in Turin kämpfen – die Band Eskimo Callboy ist nicht dabei. Auf Twitter ist die Enttäuschung groß.

Das ESC-Team der ARD hat sechs Musikerinnen und Musiker für den Vorentscheid zum europäischen Musikwettstreit ausgewählt. Wer bei „Germany 12 Points“ um den Platz beim Eurovision Song Contest in Turin kämpfen darf, hat die ARD am Donnerstag auf ihrer Internetseite und in den sozialen Medien bekanntgegeben. Die Auswahl kommt nicht überall gut an. Denn die deutsche Metalcore-/Trancecore-Band Eskimo Callboy ist nicht dabei. Fans werfen dem Entscheidungsteam nun vor allem mangelnden Mut und fehlende musikalische Vielfalt vor.

#Germany12Points Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber: Wo sind Eskimo Callboy? Musikalische Vielfalt am Arsch! #EC4ESC — Gabriel Martavius (@martaviusgcb) February 10, 2022

Fans starten Petition für Eskimo Callboy

In der Pressekonferenz zum Vorentscheid sagt Alexandra Wolfslast, Leiterin der deutschen ESC-Delegation und Jury-Mitglied, zu der Entscheidung: Die Band sei sehr, sehr weit gekommen, nach langen Diskussionen habe es aber leider nicht gereicht. Die Musiker sollten sich 2023 noch mal bewerben. Eine Twitter-Nutzerin schreibt dazu: „Wie stupid einfach, Eskimo Callboy nicht in den Vorentscheid zu holen. Ist jetzt auch nicht zu 100 Prozent meine Musik, aber die würden safe was reißen.“ Ein anderer User auf Twitter kommentiert: „Die Mehrheit will Eskimo Callboy, aber die ‚Expertenjury‘ präferiert anscheinend generische langweilige Popmusik, statt sich mal was Neues zu trauen.“ Mittlerweile haben Fans sogar eine Petition gestartet, um die Band doch noch in den ESC-Vorentscheid zu bringen. Die Musiker äußerten sich bislang noch nicht zu ihrem Ausscheiden.

Unsere Songs für den deutschen #ESC-Vorentscheid #Germany12Points!

🎉 alive – eros atomus

😱 Anxiety – Felicia Lu

🙏 I Swear To God – Maël & Jonas

🧼 Soap – Emily Roberts

🌍 Hallo Welt – Nico Suave & Team Liebe

🎸 Rockstars – Malik Harris

Welcher gefällt euch am besten?#ESC2022 pic.twitter.com/x0vFUV5uiz — ESC Deutschland (@eurovisionde) February 10, 2022

Am 4. März entscheidet sich beim Vorentscheid „Germany 12 Points“, wer Deutschland im Finale des Eurovision Song Contest 2022 im Mai vertritt. Bei der Show kann das Publikum für seine Favoriten anrufen. Zuvor haben Fans bereits online ab Montag, 28. Februar, die Möglichkeit, für die Musikerinnen und Musiker zu stimmen. Mit dabei sind zum jetzigen Stand Malik Harris, Felicia Lu, eros atomus, Nico Suave & Team Liebe, Emily Roberts und Maël & Jonas.

