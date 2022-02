Prominente Frauen wehren sich gegen Bodyshaming

Beleidigungen und Hass finden in den sozialen Medien schnell einen Weg in die Öffentlichkeit. Jetzt haben sich drei Schauspielerinnen über Bodyshaming beklagt.

Ist nach Jahren des Body-Positivity-Movements bei allen angekommen, dass sie ihre Meinung über die Körper anderer für sich behalten sollten? Ein Blick in ein beliebiges soziales Netzwerk verrät: nein. Noch immer ist Bodyshaming, also die Abwertung anderer aufgrund von Äußerlichkeiten, aktuell. Immer wieder müssen sich vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, verletzende Kommentare und Beleidigungen anhören.

Schauspielerin Melanie Lynskey („Two and a Half Men“, „Yellowjackets“) äußerte sich jetzt zu Sticheleien, sie habe zugenommen. Diese Beleidigungen seien meist verpackt in der womöglich gut gemeinten Aussage: „Ich sorge mich um deine Gesundheit.“ Doch dünn sei nicht gleichzusetzten mit gesund, schreibt die Schauspielerin auf Twitter.

In einem Interview mit dem „Rolling Stone“ sagte Lynskey, sie sei bei den Dreharbeiten zu „Yellowjackets“ von einem Crew-Mitglied gefragt worden, ob sie nicht vorhabe abzunehmen. Daraufhin beschwerte sie sich bei der Regie. In der Serie spielt sie die Hauptrolle der Shauna. Ihr Ziel sei es, dass „Frauen, die Yellowjackets schauen, sich in der Figur der Shauna sehen können, und niemand sagt, sie sei die Dicke“.

The story of my life since Yellowjackets premiered. Most egregious are the “I care about her health!!” people…bitch you don’t see me on my Peleton! You don’t see me running through the park with my child. Skinny does not always equal healthy https://t.co/W2poMmsv1p