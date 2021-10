So findest Du das perfekte Halloween-Kostüm – Netflix-Edition

Am Sonntag ist Halloween – aber welches Kostüm soll es sein? MADS-Autorin Alexandra hat sich dafür einige Outfits aus Netflix-Serien herausgesucht und Ideen für Kostüme zusammengestellt.

Am Sonntag steht Halloween an – und damit auch die Frage, wie man sich am besten verkleiden kann. Wir haben uns einige Outfits aus Netflix-Serien herausgesucht und Kostümideen zusammengestellt.

Haus des Geldes und Squid Game

Die beiden Kostüme sind sehr ähnlich. Für beide benötigst Du einen roten Overall. Achte darauf, dass dieser eine Kapuze hat. Der wichtigste Unterschied bei den Kostümen: die Masken.

Für Haus des Geldes kannst Du Dir online eine Maske mit dem Gesicht von Salvador Dalí bestellen. Für Squid Game brauchst Du eine schwarze Maske, auf die Du mit weißem Lackmarker entweder ein Dreieck, Viereck oder einen Kreis malst.

Für Squid Game hast Du noch eine andere Möglichkeit. Nimm Dir ein altes weißes T-Shirt und schreib in großer Schrift eine Zahl von 1 bis 456 darauf. Dann fehlt Dir nur noch eine grüne Sporthose und dazu eine grüne Sportjacke. Als nächstes schreibst Du die Zahl, die Du auf das weiße T-Shirt geschrieben hast, auf zwei kleine grüne Zettel mit weißem Stift und klebst diesen an die Brusttasche Deiner Jacke und mittig am Rücken unter dem Kragen fest. Du bist nun Teilnehmerin oder Teilnehmer im Squid Game.

Joe Goldberg ist ideal für alle Kostüm-Muffel. Foto: Beth Dubber/Netflix

Joe Goldberg aus „YOU – Du wirst mich lieben“

Das ist für alle Kostüm-Muffel der absolute Hit: Alles, was Du dafür brauchst, ist ein schlichtes graues Hemd, eine Jeansjacke, eine dunkle Hose, braune/schwarze Schuhe und ein dunkelblaues bis schwarzes Cap. Tipp für alle mit langen Haaren: Am besten in einen strengen Dutt nach hinten stecken.

Jonas aus Dark

Ein weiteres sehr einfaches Kostüm trägt die Figur Jonas aus Dark. Hierfür brauchst Du bloß eine schlichte gelbe Regenjacke, eine blaue Jeans und braune Schuhe.

Sex Education

Für ein Kostüm aus dieser Serie steht ganz klar eine Sache im Fokus: Die Mode der Achtziger. Für einen Otis Milburn-Look solltest Du Dir ein gestreiftes Polohemd suchen. Um den Look noch auffälliger zu machen, kannst Du Dir eine weiße/helle Jacke nehmen und diese mit blauer und roter Textilfarbe besprühen. Um das Kostüm von Maeve nachzumachen, brauchst Du eine Netzstrumpfhose, einen Minirock, eine dunkles Top und eine Lederjacke. Deine Haare kannst Du an den Spitzen mit bunter Haarkreide färben.

Und für Erics Kostüm gilt: Mehr ist mehr. Hier kannst Du die buntesten Achtzigerhemden anziehen, die Du in Deinem Schrank oder dem Schrank Deiner Freunde und Familie findest. Auch ein buntes Augen Make-Up kann hier den Look ergänzen.

Eleven aus Stranger Things gehört zu den Halloween-Klassikern. Foto: Netflix

Stranger Things

Ein Halloween-Kostüm, dass schon häufiger in den letzten Jahren gewählt wurde, ist Eleven aus Stranger Things. Hier gibt es aber mehrere Optionen, wie Du das Kostüm nachstellen kannst. In der ersten Staffel ist Eleven noch im pinken Kleid mit weißen Rollkragen und blauer Jacke zu sehen – wichtigstes Accessoire bei diesem Kostüm: eine Waffelpackung und eine blonde schulterlange Perücke. Doch über die Staffeln verändert sich der Stil von Eleven, so sieht man sie in der dritten Staffel unter anderem mit Jeans, Hosenträgern, einem bunten Achtzigerhemd und einem gelben Scrunchie im Haar.

Bridgerton

Das Wichtigste bei einem Bridgerton-Kostüm sind die Blumen, die bunten Farben und eine auffällige Frisur. Um ein Kleid dieser Serie preiswert nachzustellen, kannst Du Dir ein schlichtes Kleid aus Deinem Kleiderschrank suchen.

Am Dekolletérand bringst Du nun bunte Kunstblumen verschiedener Größen mit Textilkleber an. Als Nächstes kannst Du noch ein dekoratives Band (Größe ist egal) unter dem Brustbereich am Kleid festkleben. Weitere Accessoires für das Kostüm sind eine Statementkette und ein auffälliger Kopfschmuck beziehungsweise eine auffällige Flechtfrisur. Am besten nutzt Du weitere Kunstblumen, die Du an einem Haarreif oder eine Haarspange festklebst, um die Frisur zu ergänzen. Falls Du schlichte schwarze Schuhe hast, kannst Du diese mit goldener Farbe ansprühen. Um das Kostüm abzurunden, brauchst Du noch lange weiße Handschuhe, die bis zum Ellenbogen reichen.

Von Alexandra Schaller

