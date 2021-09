Politik auf Tiktok: Drei Accounts, um auf dem Laufenden zu bleiben

Politisch und gesellschaftlich mitreden zu können ist manchmal gar nicht so einfach. Noch dazu, wenn man während der Tagesschau lieber auf Tiktok unterwegs ist. Doch auch dort können sich Nutzerinnen und Nutzer informieren. MADS stellt drei Accounts vor, die Politik verständlich erklären.

Aktuelle News und Erklärvideos: @nini_erklaert_politik

Die Stuttgarterin Nina Poppel hat Politikwissenschaften und Soziologie studiert – weiß also, wovon sie spricht. In gespielten Dialogen mit sich selbst erklärt sie, wie der Bundestag arbeitet, wofür sich einzelne Parteien einsetzen und was Begriffe wie Lobbyismus eigentlich bedeuten. Außerdem gibt sie regelmäßig Updates über aktuelle Nachrichten. In den Kommentaren ruft sie zu angeregtem Meinungsaustausch mit respektvollem Umgang auf.

Historische Fakten und Wahlprogramme: @heeyleonie

Leonie Schöler ist Journalistin und Historikerin. Auf Youtube ist sie außerdem in dem Talkformat „Auf Klo“ als Moderatorin zu sehen. In ihren Tiktoks zieht sie historische Bezüge zu aktuellen Themen und überrascht dabei mit verblüffenden Fakten – etwa, dass Julius Caesar bisexuell war. Passend zur Bundestagswahl nimmt sie die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien auseinander und fasst die Inhalte knapp zusammen.

Feminismus und Statistiken: @vicareich

Victoria Reichelt klärt vor allem über Feminismus und gesellschaftspolitische Themen auf. Als Journalistin arbeitet sie für Deutschland3000. Mit ihren Tiktok-Videos zeigt sie ihren Followern vor allem, dass Feminismus facettenreicher ist, als einige vielleicht denken. Unter der Kategorie „Wusstest du, dass …?“ stellt sie verschiedene Statistiken zum Thema vor.

Von Maja Walkowiak

