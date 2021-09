Playstation Showcase: Verbessertes GTA V kommt erst 2022

Für die neue Generation der Konsolenreihen Playstation und Xbox wird es eine überarbeite Version des Spiele-Klassikers GTA V geben. Doch sie erscheint später als geplant. Das hat Sony in der Nacht zu Freitag beim „Playstation Showcase“ bekanntgegeben.

Gerüchte über eine Fortsetzung der GTA-Reihe halten sich seit Jahren hartnäckig. Immerhin ist der Kassenschlager GTA V inzwischen stolze acht Jahre alt. Beim Playstation Showcase in der Nacht zu Freitag kündigte das Entwicklerstudio Rockstar Games zunächst etwas anderes an: Im März 2022 wird es eine verbesserte Version des alten Spieles für Konsolen geben.

Damit verschiebt sich der Release der Neuauflage um vier Monate. Noch im Juli hieß es auf dem Playstation-Blog, das überarbeitete GTA V werde am 11. November dieses Jahres erscheinen.

GTA V: Welche Änderungen wird es geben?

Welche Änderungen in der neuen Version des Spieles tatsächlich zu sehen sein werden, bleibt trotz Trailer vorerst weitgehend unklar. Die angepriesenen grafischen Verschönerungen können viele Fans zumindest im nun veröffentlichten Material nicht erkennen. „Looks exactly the same“, schreibt zum Beispiel der Nutzer Paradoxpizza auf Youtube. Bereits im Juli versprach Playstation eine Auflösung von 4K und 60 FPS. Auf einem gut ausgestatteten Computer schafft das das Spiel aber schon seit Jahren. Das Fachmagazin „Gamestar“ berichtete vom Release einer 4K-Version für den PC bereits im Jahr 2015.

Das verbesserte Spiel wird nicht nur für die Playstation 5 erscheinen, das stellt Rockstar im hauseigenen Portal „Newswire“ klar. Auch für die Xbox Series X/S wird der Titel verfügbar sein. Der Spielmodus GTA Online, der bisher Teil des Spieles GTA V war, soll auf den Konsolen dann ausgekoppelt werden. In den ersten Monaten werde die reine Online-Variante kostenfrei sein, heißt es im Newswire.

Geschenkte In-Game-Währung für Playstation-Plus-Mitglieder

Bis zum Release beschenkt Rockstar-Games Playstation-Plus-Mitglieder: Spielerinnen und Spieler von GTA Online auf der Playstation 4, die die entsprechende Mitgliedschaft haben, können sich jeden Monat eine Million GTA-Dollar im Store abholen.

