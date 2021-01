Plattenvertrag: Schotte geht mit „The Wellerman“ auf TikTok viral

Am Freitag noch Postbote, jetzt ein Mann mit Plattenvertrag: Nathan Evans (26) veröffentlicht auf TikTok ein Cover von „The Wellerman“. Mit dem Seemannslied aus dem 19. Jahrhundert wird er zum Internetstar.

Auf TikTok posten täglich Sängerinnen und Sänger ihre Cover-Videos. So auch Nathan Evans. Ende Dezember postet der 26-Jährige auf seinem TikTok-Account ein Cover des alten Seemannsliedes „The Wellerman“. Damals ahnt er noch nicht, dass das Video ihm einen Monat später einen Plattenvertrag beschafft und sich sein Leben komplett verändert.

Here’s the original that made my tiktok blow UUUUUP!! .. hope you enjoy it!, I also write original music and have music on Spotify etc!!, search NathanEvanss on all streaming services!



Love, Nathan ❤️ pic.twitter.com/JE90UrbtTI — NathanEvanss (@NathanEvanss) January 2, 2021

„The Wellerman“: Vom Briefträger zum Plattendeal

Jetzt veröffentlicht Nathan Evans ein Video und teilt seinen Follower eine große Nachricht mit: „Ohhhhh my god. See how I was a postman on Friday“, beginnt er, „I have just signed to the biggest record label in the world.“ Fassungslos sitzt Nathan vor der Kamera und kann sein Glück kaum fassen. Die Plattenfirma Polydor ist auf ihn aufmerksam geworden und hat ihm einen Vertrag angeboten – den er auch direkt unterschrieben hat.

See-Shantys: Schotte startet Serie auf TikTok

All das, weil er im Dezember ein Cover von „The Wellerman“ auf TikTok hochgeladen hat. Eigentlich sollte das Cover nur zu einer Reihe von Seemannsliedern gehören, die der 26-Jährige auf seinem Account veröffentlicht, doch auf einmal ging es auf TikTok viral. Immer mehr Leute nutzen auf TikTok die „Duett-Funktion“, um Nathans A-Kapella-Version mit Geigen, Bass und weiteren Gesangstimmen zu verzieren. So entsteht auch ein 220 KID und Billen Ted, den es nun auf jeder Streaming-Plattform zu hören gibt.

Nathan veröffentlicht schon seit März 2020 Covers und selbst geschriebenen Songs auf der Plattform. Durch das Teilen und Duetten seines Covers erreichte er Ende Dezember 150.000 Follower, inzwischen sind es fast 900.000. Er kann sein Glück kaum fassen: „I’ve done it. It’s done. It’s done.“, sagt er immer wieder in seinem Video. Durch den Vertrag kann er nun seine eigene Single veröffentlichen, die bald auf Spotify erscheinen wird, teilt er mit, bevor er aufsteht und Champagner holt.

Lies auch: