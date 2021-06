Måneskin: Eurovision-Gewinner Damiano David bringt Fans zum Italienisch lernen

Italien gewann den Eurovision Song Contest 2021. Neben dem Lied, begeisterte vor allem der Frontsänger Damiano David der Rockband Måneskin, um den ein regelrechter Hype entstanden ist. Seine Fans lernen nun sogar Italienisch.

Die italienische Rockband Måneskin war bis vor kurzem noch recht unbekannt. Doch Ende Mai begeisterten die vier jungen Menschen mit ihrem Lied „Zitti e buoni“ tausende Zuschauer des 65. Eurovision Song Contest. Nach 21 Jahren brachten sie Italien den Sieg des Wettbewerbs in Rotterdam.

In den sozialen Medien, vor allem aber auf Tiktok zeigen sich viele nicht nur von dem Lied, sondern auch vom Frontsänger Damiano David (21) der Band begeistert. Alles schwärmt von Damiano David. Tausende Memes tauchen auf, Fotos des jungen Sängers durchlaufen die Timelines geteilt und Fans posten Kommentare wie „verliebt“, „omg“ oder „Wärst du in meiner Klasse, würde ich keinen Tag in der Schule fehlen“.

Dieser Hype um Damiano David geht so weit, dass sich offenbar immer mehr junge Menschen das Ziel setzen, Italienisch zu lernen. Denn sie wollen die italienischen Lieder der Band verstehen. Scheinbar haben etliche ihr Vorhaben bereits in die Tat umgesetzt. Die Sprachlernapp Duolingo kann nämlich seit dem Finalsamstag einen deutlichen Anstieg an Italienisch-Lernenden verbuchen. So twittert Duolingo, dass seit dem ESC 56 Prozent mehr User und Userinnen Italienisch lernen.

Indeed! Between Saturday and yesterday, we saw a ~56% increase in new learners taking up Italian – you could say they have… Måneskin in the game. 🙃🇮🇹



Are you one of our newest Italian learners thanks to #Eurovision? ⬇️ https://t.co/d2YiGAqVPJ