Spendenaktion: Darsteller Louis Hofmann verlost seinen gelben Regenmantel aus „Dark“

Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos platzt aus allen Nähten, es fehlt praktisch an allem. An Essen, an Kleidung, an medizinischer Versorgung, an trockenen Schlafplätzen, an sanitären Einrichtungen, an Sicherheit, an Schulbildung für die vielen Kinder…. Eigentlich müsste dieses Lager sofort evakuiert werden, aber das passiert einfach nicht. Im Gegenteil, inzwischen sind die Schutzsuchenden seit Monaten eingesperrt und dürfen das Camp nicht mehr verlassen. Also, was kann ich als Schauspieler tun? Ich kann Aufmerksamkeit generieren – und ich kann Geld spenden, damit sich die Situation vor Ort verbessert. Und um das zu kombinieren, haben wir uns die Aktion „Los für Lesbos“ ausgedacht. #losfuerlesbos #leavenoonebehind @louishofmann @studioolafureliasson @herbertgroenemeyer @emilia.schuele #jürgenvogel @heikemakatsch @larseidinger @jella_h @officiallyjoko @lenameyerlandrut #miriamstein @annenmaykantereit @tryselfizzel @karolineherfurth @paulripke @joydenalane @jannisniewoehner_official @maximilianmundt @1.fcunion @beatsteaks_official @maxherreofficial @livlisa.fries @lisa.vicari