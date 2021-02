Regiedebüt von Sia: Shitstorm wegen Darstellung von Autisten

Das Regiedebut von Popstar Sia heißt „Music“ – und soll ein Kompliment an die autistische Community sein. Stattdessen hat die Sängerin ein beleidigendes und beschämendes Bild von Menschen mit Autismus kreiert, finden Kritiker. Im Netz gibt es einen Shitstorm gegen Sia und Schauspielerin Maddie Ziegler.

Mit ihrem Regiedebüt “Music“ wollte Sia nach eigener Aussage einen Liebesbrief an die Autismus-Gemeinschaft schreiben. Vier Jahre lang arbeitet sie an dem Film, der am 12. Februar 2021 veröffentlicht wurde und dessen Soundtrack Sia selbst mit einem neuem Album liefert. Vereinzelt gibt es Lob, doch in der Mehrheit hagelt es nun schwere Kritik.

Die Handlung dreht sich um Music, ein von Maddie Ziegler gespieltes, autistisches Mädchen. Nach dem Tod ihrer Großmutter, bei der sie aufgewachsen ist, kümmert sich nun ihre Halbschwester Zu, verkörpert von Kate Hudson, um sie. Leslie Odom Jr. kommt den beiden als ihr Nachbar Ebo zur Hilfe. Das Problem fängt schon bei dieser Besetzung an: Als Sia das Casting im vergangenen Jahr bekannt gibt, startet sogleich der erste Shitstorm: Ein Film über ein autistisches Mädchen, und die Hauptrolle spielt eine neurotypische Person? Neurotypische Menschen haben keine Autismusdiagnose oder einen anderen entwicklungsspezifischen Unterschied und werden von der Mehrheitsgesellschaft als “normal” angesehen.

Die Kritik: Es sei nicht okay, dass gesunde und neurotypische Personen die autistische Gemeinschaft darstellen, die ohnehin schon genug Diskriminierung erfährt und unterrepräsentiert ist. Das Casting stärke die Idee, dass Autisten nicht gut genug seien und ihre eigene Behinderung nicht selbst spielen können.

Sia wurde sogar dazu aufgefordert, den Film nicht zu veröffentlichen – vielleicht wäre das auch besser gewesen, denn die Kritik hört nicht auf.

Als der Film dann zwei Golden Globe-Nominierungen erhielt, wurde eine Petitionen gestartet. Die fordert, diese Nominierung zurückzuziehen. Nina Skov Jensen und Rosanna Katajia – eine Autistin und ein Autismus-Ally – sind die Initiatorinnen. In der Petition drücken sie die zwei weiteren wesentlichen Kritikpunkte neben dem Cast aus. Einerseits sei Zieglers Darstellung respektlos, verspottend und klischeehaft, der Film daher insgesamt schwer ableistisch und trage zu schädlichen Stereotypen über autistische Menschen bei (Ableismus ist Diskriminierung wegen einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung). Andererseits soll der Film eines Liebesbrief an Autisten sein, kann von den meisten aber gar nicht erst geguckt werden. Der Film ist mit Stroboskoplicht, Farben, lauten Geräuschen und schnellen Kamerabewegungen gefüllt, die überstimulierend seien; zudem habe ungefähr einer von vier Autisten Epilepsie, weshalb der Film Anfälle auslösen könne.

