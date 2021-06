Regenbogenfarben am Stadion: Fällt euch nichts Wichtigeres ein?

Die Uefa verbietet eine Beleuchtung der Münchner Arena in Regenbogenfarben während des EM-Spiels gegen Ungarn, und die Twitter-Welt ist mal wieder sauer. Mehr Einsatz abseits der Symbolpolitik wäre wünschenswert. Ein Kommentar.

Selbstverständlich wäre ein Stadion in Regenbogenfarben ein wunderschönes Symbol. Dem kann niemand, der sich ernsthaft für Menschenrechte und Toleranz einsetzt, widersprechen. Und solange es noch immer Widerspruch gegen solche Zeichen gibt, bleiben sie leider ein notwendiges Mittel im Kampf für die Gleichberechtigung. Die Enttäuschung über die Entscheidung der Uefa, die Illumination der Arena während des EM-Spiels gegen Ungarn am Mittwoch zu verbieten, ist also verständlich.

Empörung ist auch befremdlich

Doch die schiere Masse an Empörungs-Tweets zu diesem Thema ist auch befremdlich. Wo ist diese Energie, wenn es um reale Probleme für queere Menschen geht – und nicht nur um ein bisschen Lichttechnik? Setzen sich diese Tausenden Illuminationsfans auch dafür ein, dass schwule und bisexuelle Männer endlich uneingeschränkt Blut spenden dürfen? Oder dafür, dass das Regenbogenfamilien diskriminierende Abstammungsrecht reformiert wird? Stehen sie auf Demonstrationen für die Rechte der LGBTQ+-Szene ein? Der Twitter-Shitstorm dieser Tage erinnert an all die Unternehmen, die sich im Pride Month gerne mit Regenbogenfähnchen schmücken, um das Thema dann wieder für elf Monate als erledigt anzusehen.

Die Uefa verbietet Regenbogenfarben in München.

Anders gesagt: Wir KÖNNTEN morgen Abend unabhängig vom Ergebnis das coolste Team Europas werden. #Regenbogenfarben — Peter Wittkamp (@diktator) June 22, 2021

Also, liebe Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer: Empört euch gern über die Uefa! Aber setzt euch doch bitte auch dann noch für die Rechte queerer Menschen ein, wenn es wieder spannendere Themen gibt als Fußball.

