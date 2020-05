Fynn Kliemann veröffentlicht neues Album: So klingt „POP“

View this post on Instagram

Mit’m Twingo bis an’ Arsch der Heide. Halten zum Heulen an tausend kleinen Trauerweiden. Leere Tränensäcke, wie zwei Rettungsschirme. Schleifen als Zeichen, knallen uns zwei Halbe in die Birne. 🚗 TWINGO – jetzt da wo du Musik hörst ❤️❤️❤️ wenn’s dir gefällt, heul ich n bisschen #pop