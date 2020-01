Wenn die Kleiderspende schiefgeht: Philippiner veranstalten Modenschau

Tausende Philippiner und Philippinerinnen sind vor einem Vulkanausbruch in Notfallzentren geflüchtet, dort wartete eine teils unglaublich unpassende Kleiderspende auf sie – für die Menschen allerdings kein Grund, sich zu ärgern.

43 Jahre lang gab der Vulkan Taal auf den Philippinen Ruhe. Am 12. Januar spie er heiße Lava in die Luft. Die dazugehörige Aschewolke regnete auf die Häuser der Menschen in der Region nieder, Zehntausende mussten ihre Heimat verlassen und in Evakuierungszentren Schutz suchen.

Die Behörden befürchten, dass der Vulkan erneut ausbricht. Sie sind laut der Weltraumbehörde NASA in höchster Alarmbereitschaft. Für die Bewohner der Region um den Taal bedeutet das, dass sie weiter in den Zentren ausharren müssen.

Wenn Kleiderspenden schief gehen

Dass dort nicht nur nützliche Spenden für die Geflüchteten ankommen, zeigt ein Facebook-Post von dem jungen Helfer Nesty Jemenez, der in einem der Notfallzentren als Helfer arbeitet. Sein Camp haben völlig absurde Kleiderspenden erreicht: Ballkleider, T-Shirts in Riesengröße oder auch das T-Shirt eines Gefängnisinsassen aus dem L.A. County Jail.

Für viele Bewohner und Bewohnerinnen des Camps war die gescheiterte Spende allerdings kein Grund, sich zu ärgern – sondern Anlass für ein spontanes Umstyling, bei dem Nesty sie fotografiert hat. Die Bilder, die der Helfer später davon auf Facebook hochgeladen hat, zeigen lachende junge Frauen, die gemeinsam in überdimensionierten Leggings stecken und Köpfe, die hinter risiegen T-Shirts hervorlugen. Viele Männer haben die Gelegenheit genutzt und für Nestys Fotos in Abiballkleider und Röcke ausprobiert – sogar ein Brautkleid war unter den Spenden. Der Post den jungen Fotografen ist tausendfach geteilt worden.

Von Nadine Wolter