Lady Gaga kommt 2022 für ein Konzert nach Deutschland

Fans von Lady Gaga aufgepasst: Die Sängerin macht auf ihrer „The Chromatica Ball“-Stadiontour auch einen Stopp in Deutschland. Am 17. Juli spielt sie in Düsseldorf – als weltweite Premiere der Show. So bekommt ihr Ticktes für ihr einziges Deutschlandkonzert.

Darauf haben Fans sehnlichst gewartet: Lady Gaga kommt erstmals seit 2018 wieder für ein Konzert nach Deutschland. Ihre „The Chromatica Ball“-Stadiontour umfasst 14 Open-Air-Auftritte – einer davon in Düsseldorf. Die Show in Deutschland ist außerdem das Auftaktkonzert. Lady Gaga wird dann mit ihrem sechsten Studioalbum, „Chromatica“ (2020), durch die Welt touren. Es folgen Auftritte in Stockholm, Paris, London und den USA.

Die 35-Jährige teilte die Neuigkeiten am Montag mit ihrem Fans via Instagram und Twitter und teilte dabei auch einen Link, der zu ihrer Website führt. Dort sind noch einmal alle Shows aufgelistet. Außerdem gibt es Links, die zu den jeweiligen Seiten führen, auf denen man Tickets kaufen kann.

So bekommt man für die deutsche Show Tickets



Folgt man dem Link auf Lady Gagas Website, gelangt man zu „Live Nation“, einer Seite die von Ticketmaster unterstützt wird. Dort beginnt der Presale bereits am 10.März um 10 Uhr.



Der allgemeine Vorverkaufsstart – zum Beispiel bei Eventim – startet am 14. März um 10 Uhr.

Von Jule Arista Runde

