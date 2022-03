„Hogwarts Legacy“: Antisemitismusvorwurf gegen „Harry Potter“-Spiel

Das „Harry Potter“-Franchise ist durch die transfeindlichen Äußerungen J. K. Rowlings schon länger in Verruf geraten. Mit „Hogwarts Legacy“ soll eigentlich alles besser werden. Doch auch das neue Computerspiel finden viele Fans nicht unproblematisch.

Die „Harry Potter“-Reihe ist für viele neben Lego-Steinen und Center Shocks eine Kernerinnerung aus der Kindheit. Selbst als erwachsener Mensch schaut man sich die Abenteuer des jungen Zauberers in Hogwarts gern immer wieder an. In Diskussionen über „Harry Potter“ kommt man heutzutage jedoch um die transfeindlichen Äußerungen der Autorin J. K. Rowling kaum noch herum.

Und auch in der Handlung der beliebten Bücher und Filme stecken Elemente, die in Zeiten von Black Lives Matter und Body Positivity mindestens fragwürdig sind. So gibt es unter den Charakteren nur erschreckend wenige People of Colour (mit stereotypen Namen wie Kingsley Shacklebolt und Cho Chang). Auch werden nur dümmliche und tollpatschige Charaktere als dick dargestellt.

„Hogwarts Legacy“ erscheint im Winter

All diese Fehler wollte man in „Hogwarts Legacy“ eigentlich vermeiden. Das Open-World-Rollenspiel von Warner Bros. soll im Winter 2022 erscheinen. Die Spielenden schlüpfen in die Rolle eines Hogwarts-Schülers und erleben Abenteuer. Die Spieleentwickler haben vor Kurzem einen 15-minütigen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Es gibt die Option, das Action-Spiel als transgender Charakter zu spielen. Auch ist der Anteil von People of Colour im Spiel deutlich höher. Fans lobten nach Erscheinen des Trailers vor allem das Design und die buchnahe Handlung.

CN JKR HP Antisemitismus



Oh, großartig. #HogwartsLegacy geht also um die Goblinaufstände. Der historische Zeitpunkt im HP Universum, wie die unterdrückten, jüdisch kodierten Wesen keinen Bock mehr auf die Unterdrückung hatten. Und die Spieler*innen sind nicht auf ihrer Seite. — Alex – geboostertes Alpaka (@KaenKazui) March 18, 2022

Heftige Kritik gibt es dagegen an den angeblichen Antagonisten des Spieles, den Kobolden. Schon in den Büchern und Filmen waren die Kobolde negativ aufgefallen, da sie als gierige Bankiers mit krummen Nasen stark an eine antisemitische Karikatur erinnern. Diese sind nun ausgerechnet die Bösewichte im Spiel, weshalb viele kritisieren, dass das Game selbst antisemitisch ist. Warner Bros. hat bislang nicht auf die Kritik reagiert.

