Diese Pastorin bloggt auf Instagram für Feminismus und Digitalisierung

Ich sah sie. Und musste sie haben. Diese mega Jacke. Auf der so viel zu sehen ist, wofür ich stehen will. Und für die ich nun von Gläubigen angegangen werde. Wie ich diese Symbole, die Regenbogenfarben mit meinem Glauben vereinbaren kann, werde ich gefragt. Ich sag’s euch. Dass ich meinen gläubigen Geschwistern zeige, dass ich ihnen zur Seite stehe, wenn es sein muss. Dass ich im Dialog mit ihnen sein möchte. Das spricht mir doch nicht mein Christin sein ab. Gläubig sein, Religion ausüben, das ist ein Grundrecht in unserem Land! Wir alle wissen, wie stark Rassisten sind. Wie laut ihre Stimmen. Wut. Angriffe. Antisemitismus ist in vielen Regionen salonfähig! Anschläge auf jüdische Gläubige werden abgetan. Die #gamerszene ist schuld. Nicht Nazis, wird uns gesagt. Muslime werden auf offener Straße angegriffen. Es wird weggesehen. Queere Christ*innen in Gemeinde ausgegrenzt und beschimpft. Und ich soll mich fragen, wie ich diese Jacke mit meinem Glauben zusammenkriege? Ich bin so froh, dass es Menschen gibt, die für eine tolerante, offene Welt auf die Straße gehen und sich jeden Tag für Gerechtigkeit einsetzen. Ich möchte eine von ihnen sein. Auch durch meinen Glauben. Eine Gesellschaft ist viel stärker, wenn verschiedene Religionen Seite an Seite sein dürfen. Zufälligerweise wurde ich in einem Land geboren, in dem ich als Christin nicht verfolgt werde und ganz selbstverständlich meine Religion ausüben darf. Denkt doch mal an Christ*innen in anderen Ländern. Die verfolgt, bestraft, getötet werden. Wünschen wir uns für sie nicht auch ein Leben, in dem Freiheit möglich ist? Wieso also nicht für alle Gläubigen hier auch? Stellt euch nur vor was geschieht, wenn wir uns nicht mehr unter den verschiedenen Religionen anfeinden, sondern füreinander da sind. Wie klein der Hass der anderen dann ist gegen unsere Gemeinschaft aller Gläubigen. Denn wir alle, egal wie unser Gott heißt, wir reden von der Liebe! Lasst uns Liebe schaffen.Das ist einfach. Übrigens: wir können füreinander da sein, miteinander reden und trotzdem unterschiedlich sein. Nicht alles verstehen, was die anderen da glauben. Aber so ist das Leben. In jeder Beziehung, oder?