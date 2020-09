Suizidvideo kursiert in sozialen Medien: So meidest du es

In den sozialen Medien, in Kommentarspalten, aber vor allem bei Tiktok kursiert momentan ein Video, in dem sich ein Mann das Leben nimmt. Das Video sieht erst harmlos aus und ist mittlerweile sogar in Tier- oder Entspannungsvideos eingebettet – so sehen viele User unvermittelt die verstörenden Szenen. Unser Jugendportal MADS zeigt euch, wie ihr das vermeiden könnt.

Der 33-jährige Ronnie McNutt hat sich während eines Facebook-Livestreams das Leben genommen. Der bärtige Mann aus Mississippi, USA, versuchte am 31. August mehrfach, seine Ex-Freundin zu erreichen. Als diese nicht ans Telefon ging, erschoss der ehemalige Soldat sich. Seit einigen Tagen kursiert das Video davon in den sozialen Medien. Zuerst sieht es harmlos aus, mittlerweile wird das Video perfiderweise sogar in Tier- oder Entspannungsvideos eingebettet.

So kann es leicht passieren, dass man das Video aus Versehen sieht. Das Originalvideo hat Tiktok mittlerweile gelöscht – doch viel zu spät. Es existieren Tausende Kopien. Die Bilder des Videos sind extrem verstörend, deshalb warnen viele Nutzer in den sozialen Netzwerken mit einem Screenshot des ersten Bildes und fordern auf, schnell weiterzuscrollen.

Yo, fair warning, don't be on Tik Tok tonight or maybe even for the rest of tomorrow. Tonight a man shot himself live on Tik Tok with a shotgun, and it's being shared around like candy. It's gruesome, and nobody should see it unintentionally. RTs would be appreciated.

Damit ihr das Video frühzeitig erkennt und vermeidet, es zu sehen, zeigen wir euch hier, wie ihr die Autoplay-Funktionen von Instagram, Tiktok, Twitter und Facebook deaktivieren oder verlangsamen könnt. Bei Tiktok und Instagram ist es nicht möglich, das Autoplay auszuschalten. Die beiden Netzwerke bieten aber die Funktion „Daten sparen“. Damit laden Instagram und Tiktok das ganze Video, bevor es abgespielt wird – das verschafft euch zumindest Zeit, es zu erkennen und weiterzuscrollen.

MAJOR TW // death, suicide



there’s a video going around of someone shooting themselves in the head,, it’s VERY graphic and there is NO trigger warning!!! i am very desensitized by death and gore, but i, myself; am terrified to watch it. please keep watch for a video like this pic.twitter.com/fidSmhhHpQ