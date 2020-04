Rezo kritisiert Politiker für Schulöffnungen: „Haben ihren Job richtig verkackt“

Eine halbe Million Klicks nach nur drei Stunden: Youtuber Rezo kritisiert in seinem neuen Video Deutschlands Politiker und Ministerien für die Schulöffnungen trotz Corona. „Das ist krass inkompetent“, meint der 27-Jährige und führt auf, wieso er von den Öffnungen nichts hält. Tausende Schüler danken ihm in der Kommentarspalte dafür.

Er hat es wieder getan: Youtuber Rezo erklärt Tausenden Schülern in seinem neuesten Video, wieso er die Schulöffnungen der Bundesländer in der Corona-Krise für unlogisch und gefährlich hält. Mehr als 150.000 Likes hat das Video nach nur einigen Stunden – und mehr als eine halbe Million Views. 20 Minuten nimmt der 27-Jährige sich Zeit, um die komplizierte Situation und das Chaos für die Schüler verständlich zu machen. Der Youtuber führt zahlreiche offizielle Quellen an und zitiert Politiker aus Fernsehinterviews. Die Entscheidung, die Schulen wieder zu öffnen, sei von den Kultusministern der Bundesländer „auf einer Basis von nichts“ getroffen worden. Das Ansteckungsrisiko an Schulen sei in keiner Weise klar.

„Jeder war mal in der Schule. Erinnert euch an die Hygienestandards. Und jetzt denkt, das wären die Standards während einer Pandemie gewesen. Nicht so geil“, meint Rezo und spricht über die Sorgen von Schulleitern, Lehrern und Schülern, dass das Einhalten der hygienischen Regeln an den Schulen kaum machbar sei. „Dass Schulen in großer Menge in ’nem schlechten Zustand sind, ist nichts Neues“, so Rezo. Wie man Viertklässler dazu bringen wolle, sie in der großen Pause mit 1,50 Metern Sicherheitsabstand toben zu lassen, „ist noch nicht ganz geklärt“, sagt Rezo mit vielsagendem Blick, konzentriert sich in seinem Video aber auf Abiturienten.

Rezo: „Kein links-grün-versifftes Gutmenschengelaber“

Die Corona-Pandemie sei nicht nur eine psychische, sondern bekanntermaßen auch eine wirtschaftliche Belastung. „Und das ist kein links-grün-versifftes Gutmenschenelaber“, sagt er. Diese aktuelle Situation käme noch zu der normalen Abi-Belastung dazu. „Aber da hört es nicht auf. Abiturienten sollen selbst entscheiden, ob sie zur Schule gehen“, so Rezo. Schülern diese Verantwortung aufzutragen, „die Entscheidung zwischen reibungslosem Abi und gesundheitlichen Folgen für Famile, ist schon fast eine Black-Mirror-Folge“, sagt er mit Verweis auf die britische Science-Fiction-Serie.

Rezo versucht auch, Argumente für die Schulöffnungen zu finden. „Ich hab‘ wirklich viel gesucht, und finde keine Herleitung, die rechtfertigt, wieso das notwendig wäre“, sagt der 27-Jährige. Zwei Argumente wiederlegt er trotzdem. „Die Maßnahmen funktionieren super, deshalb können wir sie lockern – meine Zuschauer sind smart genug, um zu checken, dass das Funktionieren von Maßnahmen kein Grund für Lockerungen ist“, sagt er.

Youtuber Rezo telefoniert mit Ministerpräsident Armin Laschet

Auch das Argument, dass ihm unter anderem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einem Telefonat genannt habe, nämlich, dass Abschlüsse ohne Prüfungen von einigen Unis nicht anerkannt werden könnten, lässt Rezo nicht gelten. Er zitiert das Hamburger Abkommen als rechtliche Grundlage, in dem sich alle Bundesländer darauf geeinigt hätten, dass Schulabschlüsse – auch solche ohne Prüfungen – in allen Bundesländern anerkannt würden. Das Szenario von Laschet sei somit „völlig unrealistisch“.

Rezo zeigt zahlreiche Nachrichten, die ihm verzweifelte Schüler und Lehrer geschickt haben. Sie bitten ihn darum, das Thema Schulöffnungen in einem Video zu besprechen und den Schülern eine Stimme zu geben. Das Video kommt bei ihnen gut an: „Quarantäne Tag 30, ich schreibe Abitur“, kommentiert User MonkeYvor. „Wir Schüler schreien schon rum. Aber wie wir wissen, hört niemand auf die Jugend. Vielen dank für das Video“, schreibt Veit Felix.

Rezos Message ist klar: „Ich hab nicht die Lösung“, sagt der Youtuber. Es tue ihm „wahnsinnig leid, dass ihr diese krasse Scheiße durchmachen müsst“. Weil irgendwelche Entscheidungsträger „inkompetent in ihrem Job“ seien, seien die Schulen nun in dieser Situation. Und sinnvolle Begründungen, die die Prüfungen rechtfertigen würden, würden auch nicht geliefert. Dafür sei aber natürlich nicht nur eine Person oder Partei verantwortlich, sagt der 27-Jährige. Die Entscheidung hätten Kultusminister aus allen Bundesländern getroffen. „Einige Leute haben ihren Job richtig hart verkackt“, so Rezo. Dann blendet er die Kultusminister samt ihrer Parteien ein und erinnert seine Abonnenten an ihre Stimme bei den nächsten Wahlen.

