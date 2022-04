Beziehung mit Céline Bethmann? Wieso Mats Hummels auf Twitter trendet

Das Liebesleben von Fußballspieler Mats Hummels erfährt in den sozialen Medien derzeit große Aufmerksamkeit. Auslöser war ein Foto, das das Model Céline Bethmann bei Instagram geteilt hatte.

Dass sich Fans oft nicht nur für das sportliche Können von Fußballstars interessieren, erlebt derzeit Mats Hummels. Sein Beziehungsstatus ist in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken in den Fokus gerückt. Der Fußballspieler ist eigentlich mit Cathy Hummels verheiratet – datet offenbar aber die frühere „Germany’s Next Topmpdel“-Gewinnerin Céline Bethmann.

Auslöser für die öffentliche Diskussion war ein Foto von zwei gefüllten Tellern, das Bethmann in ihrer Instagram-Story gepostet hat. Für Aufregung sorgte weder das Fleisch noch die Beilagen, die auf dem Bild zu sehen waren. Entscheidend war vielmehr die Markierung von @aussenrist15. Denn dieser Account gehört Fußballer Hummels.

Cathy Hummels kontert mit Instagram-Post

Bethmann bestätige später gegenüber RTL, Mats Hummels zu daten. Dessen Ehefrau Cathy Hummels hatte inzwischen mit einem Bild bei Instagram gekontert. In der Caption kündigte sie an, mit ihrem Sohn Ludwig zu Abend essen – und zwar ohne Fleisch. Dazu setzte sie den Hashtag #Germanysnexttopmama.

Bethmann wiederum teilte einen Screenshot, der belegen soll, dass sie sich über Mats Hummels Beziehungsstatus informiert haben will. „Bist du Single?“, heißt es darin. Die Antwort des Fußballers: „Oh Gott ja. Sonst lade ich dich doch nicht ein.“

Die Twitter-Gemeinde reagiert auf die öffentliche Auseinandersetzung amüsiert. Unter den Tweets, in denen der Name Mats Hummels fällt, finden sich nur sehr wenige, die mit Fußball zu tun haben – und sehr viele, die sein Liebesleben thematisieren.

Spott auf Twitter

„Wenn man aus Mats Hummels Liebesleben eine Serie machen könnte und ab Folge 3 schon keiner mehr hinterherkommt“, schreibt etwa eine Nutzerin. Passend dazu tauchen Memes auf, die das Wirrwarr um Hummels‘ Beziehung verdeutlichen sollen.

Mats Hummels und seine Dating-Geschichten pic.twitter.com/Mvm17OJdMN — Till (@tillg22) April 11, 2022

Ein User mit dem Namen „SchadowWulf“ bringt es auf den Punkt: „Diskutieren wir jetzt darüber, dass er mutmaßlich fremdgegangen ist, oder darüber, dass die Beteiligten zu dämlich sind, ihren Zickenkrieg privat zu klären?“

