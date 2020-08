Luke Mockridge und andere Promis helfen Felix und Florian bei Schülersprecherwahl

Damit haben Felix (16) und Florian (15) wohl nicht gerechnet: Auf Instagram schreiben die Berliner Schüler Prominente wegen ihrer Kandidatur bei der Schülersprecherwahl am Otto-Nagel-Gymnasium an – und die antworten. Luke Mockridge unterstützt die beiden in einem Instagram-Video – und holt zahlreiche andere deutsche Stars mit ins Boot.

„Hey Luke, mein Freund Flo und ich kandidieren als Schülersprecher. Wäre mega nett, wenn du ein Video bis Donnerstag machst, wo du sagst ‚Wählt morgen Flo und Felix. Sind zwei nice Typen und das du uns wählen würdest‘. Wäre mega nett von dir“, schreibt der 16-Jährige Felix per Instagram an Luke Mockridge. Er und sein Freund Florian stellen sich neben drei weiteren Kandiatenteams zur Wahl des Schülersprecher am Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin. Dass Felix auf seine Nachricht ein über sechsminütiges Instagram-TV-Video des Comedian zurück bekommen würde – damit hatte er wohl nicht gerechnet.

Screenshot IGTV @thereallukemockridge

Luke Mockridge: „Ihr habt meinen vollen Support“

„Die Wahlversprechen sind gut“, findet Mockridge. „Und jetzt soll ich ein Video machen, wo ich sage, dass sie nice Typen sind? Nicht mit mir, sorry das reicht nicht“, meint er. Stattdessen sicherte nicht nur er seine volle Unterstützung zu – sondern bat zahlreiche andere Prominente zu einem Statement. „Ihr habt meinen vollen Support“, versicherte Mockridge. „Und wenn ihr mir nicht glaubt liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, vielleicht glaubt ihr ja diesen Menschen.“

Über 35 Prominente beteiligten sich

Henning May, Julian Draxler, Emilia Schüle, Tommi Schmitt, Horst Lichter, Kai Pflaume oder Sophia Thomalla: Insgesamt mehr als 35 deutsche Prominente beteiligten sich an dem Wahlkampf der beiden. Flo und Felix zeigen sich auf ihrer Instagram-Kanal @schuelersprecher_kandidaten sehr dankbar. „Jo, Luke, was du da rausgehauen hast, ist einfach viel zu krass. Unser Instagram-Account ist komplett am Explodieren. Einfach nur krass. Danke auch allen anderen Prominenten, die da mitgemacht haben. Wir sind einfach sprachlos und dankbar“, äußerten sich die Kandidaten in ihrer Instagram Story. Die Elftklässer gehen sind seit vier Jahren in eine Klasse und bilden laut eigenen Aussagen ein super Team. Sie stehen vor allem eine neue Schulhofsgestaltung, eine Verbesserung der Toilettensituation, digitale Noteneinsicht, eine milderer Umgang mit dem Handyverbot und die Erweiterung von WebUntis.

Heute wird gewählt

Ob diese prominente Unterstützung allerdings zum Wahlsieg reichen wird, ist noch unklar. Heute wird gewählt – allerdings haben nur Schüler des Otto-Nagel-Gymnasiums Stimmrecht. Doch eins ist klar: Flo und Felix werden das Instagramvideo von Luke Mockridge bestimmt nicht vergessen.

Von Laura Ebeling

