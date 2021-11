Von Otto bis Dieter Hallervorden: Wieso polarisiert das Gendern so?

Ein Comedian singt vom Zapfhuhn statt Zapfhahn, ein Versandhaus steht im Zentrum eines Boykottaufrufs – wegen eines Gendersternchens in einem Tweet. Beim Thema Gendern reagieren viele emotional. Vor allem die Gegnerinnen und Gegner der geschlechtergerechten Sprache machen in der Debatte keine gute Figur, kommentiert MADS-Autor Tim.

Ob Doppelpunkt, Slash oder Sternchen: Die gendergerechte Sprache ist mal wieder Mittelpunkt hitziger Debatten. Den Anlass gab diesmal unter anderem Dieter Hallervorden, der in einem neuen Song fragt: „Muss ich den Zapfhahn jetzt Zapfhuhn nennen?“ Diese Frage ist noch ziemlich leicht zu beantworten: Nein.

Otto erntet Shitstorm für Tweet

Dem Thema geschlechtergerechter Sprache eher zugeneigt ist man anscheinend beim Versandhaus Otto – zumindest in der Social-Media-Abteilung. Auf einen harmlosen, gegenderten Tweet des Unternehmens folgte ein Shitstorm. Im Fokus der Kritik steht auch die Reaktion von Otto: Wer ein Problem mit dem Gendern habe, müsse ja nicht dort bestellen.

Stimmt, so einfach ist das: Wir gendern. Und du musst nicht bei uns bestellen.😉 — Otto (GmbH & Co KG) (@otto_de) October 29, 2021

Ein Argument, das immer wieder gegen das Gendern herhalten muss: Es schließe Menschen aus, die auf einfache Sprache angewiesen sind. Formulare von Ämtern und Behörden sind jedoch meist ohnehin unfassbar kompliziert geschrieben. Viele Menschen können diese kaum ohne Hilfe von Fachkenntlichen ausfüllen, aber ein kleines Sternchen in diesen Formularen soll plötzlich problematisch sein?

Zudem ist es mindestens befremdlich, wie viele stillschweigend hinnehmen, wenn Firmen Menschenrechte mit Füßen treten. Doch sobald ein Versandhaus in einem Tweet von „Kolleg*innen“ statt „Kollegen“ schreibt, fordern etliche zum Boykott auf.

Mehrheit der Deutschen lehnt Gendern ab

Ja, das Gendern hat laut einer Umfrage des ZDF wenig Fans in der deutschen Bevölkerung. 71 Prozent der befragten Personen gaben an, den Genderstern „nicht gut“ zu finden. Aber inwiefern schränkt es andere ein, wenn sich die Social-Media-Abteilung eines Unternehmens trotzdem für diese Form der Sprache entscheidet? Niemand zwingt Privatpersonen, gendersensibel zu sprechen und zu schreiben. Einige Reaktionen bei Twitter erwecken aber den Anschein, als drohe Lebenslänglich für die Verwendung des generischen Maskulinums.

Ein logischer Grund für die Aufregung ist also nicht ersichtlich. Es verdeutlicht jedoch, wo die Prioritäten von Gegnerinnen und Gegnern der geschlechtergerechten Sprache liegen. Moralisches Handeln von Firmen und Personen des öffentlichen Lebens steht eindeutig nicht im Vordergrund. Wenn diese moralisch fragwürdig handeln, sind Skeptikerinnen und Skeptiker davon schließlich nicht unbedingt persönlich betroffen. Wenn es aber auch nur um die implizite Anregung geht, das eigene Verhalten und die sprachlichen Gewohnheiten zu hinterfragen, gibt es vehementen Protest. Allem Anschein nach verfallen so manche dadurch in Panik, man wolle ihnen ihre gute alte deutsche Sprache wegnehmen. Dass es einfach nur darum geht, Sprache so inklusiv wie möglich zu gestalten, scheinen viele nicht verstehen zu wollen.

Von Tim Klein

