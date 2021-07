Theophilus Junior Bestelmeyer: Wie ein Name zum Tiktok-Trend wurde

Theophilus Junior Bestelmeyer: Dieser ungewöhnliche Name eines deutschen Musikers macht gerade auf Tiktok die Runde. Der Trend hat bereits die USA erreicht, wo sich womöglich eine junge Frau den Namen tätowieren lassen wird.

Theo Junior hatte sich zunächst wohl nichts dabei gedacht, als er Ende Mai seinen Namen auf Tiktok veröffentlichte. In einem Video auf seinem Account @_theojunior_ erzählt er: „Ich heiße Theophilus Junior Bestelmeyer. Mein Name ist einfach so geil, Digga.“ Eigentlich wollte er sich damit nur darüber lustig machen, wie überrascht weiße Menschen darauf reagieren, wenn sie einen Schwarzen mit einem solchen Namen kennenlernen. Er ahnte nicht, dass sein Name bald weltweite Bekanntheit erlangen würde.

Wenige Wochen später sagt er: „Es war der größte Fehler, meinen Namen gesagt zu haben. Jetzt nervt mich ganz Deutschland.“ Und es stimmt – der Name scheint inzwischen im gesamten deutschsprachigen Tiktok bekannt zu sein. Ein Blick in die Kommentarspalten der unterschiedlichsten Videos zeigt es. Und auch unter englischen Videos kommentieren immer mehr Menschen den Namen. Einige laden sogar eigene Tiktok-Videos dazu hoch.

Theophilus Junior Bestelmeyer – als Tattoo?

Wie lange der Trend anhalten wird, ist ungewiss. Einer Amerikanerin wird er womöglich dauerhaft in Erinnerung bleiben. Die junge Frau veröffentlichte vor zwei Wochen ein Tiktok-Video, in dem ihr Chef ihr 3500 Dollar für ein Tattoo versprach. Frei wählen darf sie das Motiv jedoch nicht. Sie muss sich das Tattoo stechen lassen, das in den Kommentaren die meisten Likes erhält. Aktueller Topkommentar: „Theophilus Junior Bestelmeyer“ mit knapp 63.000 Likes.

Theo Junior macht eigentlich Musik

Theophilus, der eigentlich unter dem Namen Theo Junior Musik macht, kann mit der Aufmerksamkeit zunächst wenig anfangen. „Keiner kennt meine Musik, aber meinen Namen kennt ihr, oder was?“, fragt er in einem Video. Inzwischen nutzt er den unverhofften Hype jedoch, um seine Songs zu promoten. Am Donnerstag erscheint sein neuer Song. Passend zum Trend heißt er „Theophilus Junior Bestelmeyer“.

