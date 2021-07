Studierende starten Petition gegen Diskriminierung in der Drogerie

Ist das Angebot in Drogerien wirklich so vielfältig, wie es gern beworben wird? Eine Gruppe Studierender kritisiert, dass es nicht genügend Produkte für Schwarze Menschen gibt – und hat eine Petition ins Leben gerufen.

Alle Hautfarben sichtbar machen – nicht nur die hellen Töne: Das fordert die Petition „Produktvielfalt für BIPoC“, die der Instagram-Account @we.are.variety ins Leben gerufen hat. Dahinter steckt eine Gruppe Studierender der Hochschule Rhein-Main.

Keine Farbvielfalt bei Make-up und Strumpfhosen

„Wir möchten auf die Diskriminierung von BIPoC durch Produkte, mangelnde Farbvielfalt und den schlechten Zugang zu diesen aufmerksam machen“, heißt es auf dem Instagram-Account. BIPoC steht für „Black, Indigenous and People of Colour“. Die Aktion kritisiert auch die Werbung von Herstellerinnen und Herstellern. Denn dort sei oft die Rede von Produktvielfalt, der Realität entsprächen solche Slogans aber nicht, so Kritik. Deswegen richtet sich die Petition vor allem an die Unternehmen, die diese Produkte herstellen. Die Initiatorinnen und Initiatoren wünschen sich eine größere Farbvielfalt etwa bei Make-up, Strumpfhosen und Pflastern – aber auch Shampoos für krauses Haar, die es meist nicht in der Drogerie gebe.

Shops für BIPoC im Lockdown geschlossen

Die Initiative beklagt eine strukturelle Benachteiligung für nicht-weiße Menschen. Von beige bis pastellrosa seien unzählige Produkte für helle Hauttypen dabei – darüber hinaus gebe es oft zu wenige bis gar keine Produkte in Drogerien. Betroffene Menschen müssten dann in speziellen Shops einkaufen, so die Kritik. Diese Shops seien jedoch während des Lockdowns geschlossen gewesen, weil ihre Produkte nicht zu den Waren des täglichen Bedarfs zählten.

Die Petition fordert nun Produktvielfalt in den Drogerien und appelliert an die Herstellerinnen und Hersteller, ihr Sortiment entsprechend zu erweitern. Die Petition ist unter change.org zu finden. Bis Freitagmittag hat die Initiative gut 1000 Unterschriften gesammelt.

Von Chantal Moll

