Größer, vielseitiger und vor allem innovativer sollen die diesjährigen Smart City Days werden. Am 27. und 28. Juni können Schülerinnen und Schüler ab dem neunten Jahrgang Ausstellungen, Workshops und Bühnenprogramm rund um den Opernplatz in Hannover erkunden. Es geht um die Zukunft – auf dem Arbeitsmarkt, in der Stadt und im Leben allgemein.

Mal selbst eine Drohne fliegen, VR-Brillen ausprobieren oder 3-D-drucken – digital geht es zu bei den diesjährigen Smart City Days. Die Zukunft ist schließlich vielseitig, und so werden die Schülerinnen und Schüler auf dem Opernplatz in Hannover viel zu entdecken haben. Um mithalten zu können, ist es vor allem für die junge Generation essenziell, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu kennen und nutzen zu können. Dazu gehört auch: Fake-News erkennen und den Umgang mit Künstlicher Intelligenzen lernen. Das Projekt bietet zum zweiten Mal Schulklassen ab dem neunten Jahrgang die Chance, interaktiv ihre Zukunft zu erkunden.

Smart City Days mit Ausstellung, Musikprogramm und mehr

Zahlreiche Stände und Workshops rund um den Opernplatz werden am 27. und 28. Juni über den Arbeitsplatz der Zukunft, digitale Kompetenzen und smarte Städte informieren. Im zweistöckigen „InnoTruck“ des Bundesbildungsministeriums können sich Jugendliche zu Themen aus Technik und Forschung informieren. Zudem gibt es an beiden Tagen Bühnenprogramm mit Musik, Interviews zum Thema Ausbildung und verschiedenen Talks. Unter anderem wird Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) das städtische „Smart City“-Konzept „Restart: #HANovativ“ vorstellen.

Ein großes Netzwerk gestaltet das Programm für die Schülerinnen und Schüler. Foto: Philipp Martens/NachwuchsKraft GmbH

Ab sofort für Workshops anmelden

Die Bildungsinitiative „NachwuchsKraft“ kooperiert mit der Stadt Hannover, um das Projekt auf die Beine zu stellen. Weitere Unterstützung kommt von Unternehmen und Institutionen aus Hannover und Umgebung. Lehrkräfte können seit Donnerstag, 25. Mai, ihre Klassen unter smart-city-days.de für Workshops rund um Themen wie Medienkompetenz, E-Sport, Quantencomputing und Bewerbungstrainings anmelden.

Von Lotte Tegethoff

