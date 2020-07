Rassismusvorwurf: RTL-Star Tijan Nije darf nicht in Kölner Bar

View this post on Instagram

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einer nicht schönen Begegnung bei uns im @herrpimock gekommen. Am Wochenende ist es nun bei uns immer sehr voll. Aufgrund der Hygiene-Regeln zur Eindämmung der Corona Pandemie weisen wir seitdem wir wieder öffnen dürfen euch an die noch freien Plätze, um zu vermeiden, dass es sich im Laden staut. Bis dahin müssen die Gäste vor der Tür warten. Nun sind Gäste ohne Anweisung hereingekommen, woraufhin sie von uns wieder hinausgeschickt wurden. Wir konnten keinen Tisch anbieten da alle Plätze belegt waren. Hier ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wir haben niemanden herausgeworfen, sondern lediglich darum gebeten draußen auf Anweisungen zu warten, bis ein Tisch frei wird. Wir sind ausdrücklich gegen Rassismus und haben dies auch ganz deutlich an unserer Eingangstür stehen. In der Corona Zeit gelten strikte Regeln, die wir einhalten müssen und diese gelten für alle Gäste egal welcher Herkunft. Herr Pimock bedeutet in der kölschen Sprooch „der Zugezogene“ und diesen Namen haben wir bewusst gewählt. Es ist jeder willkommen da gibt es für uns keinen Unterschied. Mensch ist Mensch. Es tut uns leid, wenn es im Rahmen der erhitzten Situation nicht so rübergekommen ist. Wir hätten uns wahrscheinlich mehr Zeit für die Situation nehmen müssen. Aber wir haben definitiv niemanden aufgrund seiner Hautfarbe vor die Tür gesetzt. Bitte fühlt euch weiterhin willkommen! Euer Herr Pimock!