Neues Album „Donda 2“: Hält Kanye West diesmal den Termin ein?

Der Rapper Kanye West hat auf Instagram ein neues Album angekündigt. Ob „Donda 2“ aber tatsächlich wie geplant am 22. Februar erscheinen wird, ist fraglich.

Der US-amerikanische Rapper Kanye West hat auf Instagram ein neues Album angekündigt. Der 44-Jährige postete am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto von einem brennenden Haus, auf dem fünfmal die Ziffer zwei geschrieben steht. Dazu schrieb er in Großbuchstaben: „Donda 2 kommt am 2 22 22“. Produziert werden soll das Album demnach von dem Rapper Future.

Dokureihe „jeen-yuhs“ startet nur wenige Tage vorher

Nur wenige Tage vor dem anvisierten Album-Release geht außerdem eine dreiteilige Netflix-Doku über den Musiker an den Start. Die Regisseure von „jeen-yuhs“ begleiteten Kanye West insgesamt 21 Jahre lang. In dieser Zeit ist Spannendes passiert: Nicht zuletzt die gescheiterte Präsidentschaftskandidatur, mit der der Rapper weit über die US-amerikanischen Grenzen hinweg für Aufsehen sorgte.

„Donda 2“: Kommt das neue Album mit Verspätung?

Wie ernst die Ankündigung zu nehmen ist, muss sich erst noch zeigen. Kanye West ist nicht für das Einhalten von Deadlines bekannt. Mit großer Verspätung hatte der exzentrische Musiker, der sich selbst nur noch „Ye“ nennt, im August 2021 sein zehntes Studioalbum „Donda“ veröffentlicht. Benannt ist das Album nach der Mutter des Rappers.

dpa/fin

Lies auch: