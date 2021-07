Netflix bringt zweite Staffel von „The Witcher“ raus

Die Hexer-Saga geht weiter: Der Streamingdienst Netflix hat bekannt gegeben, wann die neue Staffel der Fantasyserie „The Witcher“ erscheint. Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel hat der Streamingdienst Netflix im Rahmen der WitcherCon das Startdatum für die zweite Staffel der Fantasyserie „The Witcher“ angekündigt. Fans müssen sich allerdings noch gedulden. Erst am 17. Dezember sollen die acht neuen Episoden auf Netflix erscheinen – zwei Jahre nach der ersten Staffel.

Inhaltlich knüpft die Hexer-Saga an die erste Staffel an: Geralt von Riva, gespielt von Henry Cavill, bringt Prinzessin Ciri (Freya Allan) von Cintra nach Kaer Morhen. Dort soll sie zu einer Schwertkämpferin ausgebildet werden. Am Ende des Teasers erscheint auch kurz Magierin Yennefer, gespielt von Anya Chalotra. Welche Rolle sie in der zweiten Staffel spielen wird, ist noch offen.

„The Witcher“: Netflix veröffentlicht Prequels

Der Streamingdienst kündigt außerdem den animierten Prequel-Film „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ über die Vorgeschichte der Hexer-Saga an – der Anime-Film soll am 23. August rauskommen. Zusätzlich arbeitet Netflix an einem Spin-Off in Form der Prequel-Miniserie „The Witcher: Blood Origin“, die nächstes Jahr erscheinen soll.

