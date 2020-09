Medienkompetenz: Mit MADS kommt die Zeitung in die Schule

Wir bringen Schülern die Werkzeuge für die Zukunft der digitalen Medien direkt ins Klassenzimmer. Ab dem 2. November erhalten Klassen, die an unserem Schulprojekt teilnehmen, täglich ein gedrucktes Exemplar der Tageszeitung – und das E-Paper samt Zugang zu allen Inhalten des Internetauftritts. Anmeldungen sind jetzt möglich.

Fake News von echten Nachrichten unterscheiden – das kann doch jeder. Oder etwa doch nicht? Wieso verbreiten sich Verschwörungstheorien oder falsche Nachrichten dann so schnell und manipulieren im schlimmsten Fall nicht nur Meinungen, sondern auch Wahlergebnisse? Wir helfen gerne bei der Suche nach den Antworten auf diese Fragen. Und dafür geht unsere Zeitung wieder zur Schule: mit MADS – das steht für Medien an der Schule.

Bei MADS können Schülerinnen und Schüler auch selbst zu Reportern werden. Foto: Moritz Frankenberg

Kostenloses Lehrmaterial für mehr Medienkompetenz

Mit unserem medienpädagogischen Projekt besuchen wir die Klassen und die Schüler – also die, auf die es in Zukunft ankommt, in der digitale Medien zwar alles zeigen, aber nicht unbedingt für den Durchblick sorgen. Bei MADS geht es um die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler vom siebten bis zum zwölften Jahrgang. Schulklassen aus der Stadt und der Region können über sechs Monate die Tageszeitung im Unterricht lesen. Dazu bekommen sie auf die Jahrgangsstufen abgestimmtes Unterrichtsmaterial zur Medienkunde. Vom 2. November an erhalten Klassen, die an dem Schulprojekt teilnehmen, täglich ein gedrucktes Exemplar unserer Zeitung – und das E-Paper samt Zugang zu allen Inhalten des Internetauftritts. Sie können so leicht in den Schulalltag integriert werden. Die Teilnahme am Projekt ist für Schulklassen natürlich kostenlos.

Tagesaktuelle Tipps für Diskussionen – auch im Homeschooling

Auch wenn die Corona-Krise den Alltag vieler Menschen durcheinander bringt und verunsichert: Die Zeitung lässt Schüler und Lehrer in dieser außergewöhnlichen Situation nicht alleine. In Zeiten wie diesen lohnt sich das Nachrichtenlesen mehr denn je. Wir unterstützen die Lehrer deshalb mit konkreten Tipps, wie sie tagesaktuelle Nachrichten und Debatten mit den Schülern behandeln können – auch im Fern-Unterricht. Dieses Handwerkszeug schärft den Blick für Fake News und Weltpolitik, wie sie auf Twitter gemacht werden. Für Manipulationen durch Social Bots, die im schlimmsten Fall nicht nur Likes und Reposts bringen, sondern Menschen auf die Straße und Hass in Debatten.

Sie möchten mit Ihrer Schulklasse noch mitmachen? Melden Sie sich bis zum 19. Oktober auf www.mads.de/anmeldung an. Das MADS-Projektbüro ist für Fragen montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 50 52 478 erreichbar.