„Loud Kids Tour Gets Louder“: Måneskin erweitert Tour

Die Band Måneskin startet Ende dieses Jahres ihre erste Welttournee. Aufgrund der hohen Nachfrage in Europa haben die ESC-Sieger aus Italien einige Shows hochverlegt und Daten hinzugefügt – auch in Deutschland.

Seitdem die Band im Mai 2021 den Eurovision Song Contest gewonnen hat, geht es für Måneskin steil bergauf. Zwar mussten die vier Italiener ihre für Anfang 2022 geplante „Loud Kids Tour“ verschieben – dafür soll es bald unter dem Motto „Loud Kids Tour Gets Louder“ so richtig losgehen. Nach dem Auftakt in Nordamerika im November und Dezember will die italienische Band 2023 dann in vielen europäischen Ländern auftreten – auch in Deutschland.

Måneskin: Tour vergrößert

Weil der Ansturm auf die Tickets gar nicht mehr aufhören wollte, hat sich die Band entschlossen, die Tour zu vergrößern und einige Daten hinzuzufügen. Auf Instagram schreiben sie: „Alle unsere verschobenen Europa Indoor-Termine wurden aufgrund der Nachfrage upgegradet und wir haben einige neue für alle hinzugefügt, die die Chance verpasst haben, ihre Tickets zu bekommen.“ Die Termine in Russland hat die Band allerdings wegen des Kriegs gegen die Ukraine gestrichen.

Auch die deutschen Fans können sich freuen: Ursprünglich sollte es nur ein kleines Konzert in der Verti Music Hall in Berlin geben, in der bis zu 4500 Fans Platz hätten. Doch anscheinend war schnell klar, dass Måneskins Fanbase in Deutschland größer ist. Das neue Konzert am 6. März 2023 soll nun in der Mercedes-Benz-Arena (17.000 Plätze) stattfinden, wodurch die Chance auf ein Ticket deutlich höher ist. Zusätzlich gibt am 10. März 2023 ein Konzert in der LANXESS-Arena in Köln.

Vorteil für o2-Kunden

Noch sind die Tickets nicht verfügbar, der Vorverkauf startet am Freitag, 25. März, um 14 Uhr auf Eventim. Wer o2-Kunde oder -Kundin ist, kann bereits in einem früheren Vorverkauf Priority Tickets bestellen. Dieser startet am Mittwoch, 23. März, um 10 Uhr.

In beiden Fällen gilt: Wer unbedingt Karten haben möchte, sollte sich die Daten in den Kalender eintragen und so früh wie möglich Tickets kaufen. Denn aufgrund der hohen Nachfrage ist es möglich, dass die Seite zusammenbricht und man sich in ewigen Warteschleifen befindet. Nichtsdestotrotz sollte man geduldig bleiben – manchmal lädt Eventim einfach sehr lange, bevor man seinen Ticketkauf abschließen kann.

Tickets von Fan zu Fan

Falls man doch mit leeren Händen ausgeht, ist die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Denn es gibt immer jemanden, der seine Tickets wieder verkaufen möchte. Dabei sollte man aber sehr darauf achten, nicht auf Betrüger hereinzufallen. Um das zu vermeiden, bietet Eventim die Option „Tickets von Fan zu Fan“. Dort werden die Verkäufer geprüft und das Verfahren verläuft über Eventim, sodass nichts schiefgehen kann.

Was passiert mit alten Måneskin-Tickets?

An Fans, die bereits Tickets für das geplante Konzert am 26. Februar 2022 hatten, hat Eventim mittlerweile eine Konzertabsage verschickt. Weitere Informationen zu Ticketrückabwicklung gibt es allerdings noch nicht. Allem Anschein nach können die alten Tickets also nicht auf den neuen Termin in der neuen Location überschrieben werden – und der Kampf um die Tickets muss von vorne beginnen.