Layers of me: NikkieTutorials gibt emotionale Einblicke in ihr Leben

Ein erzwungenes Outing als Transgender, Mobbing und der Verlust ihres Bruders: NikkieTutorial musste mit vielen Schicksalsschlägen kämpfen. In der vierteiligen Doku „Layers of Me“ erzählt die 26-Jährige, wie sie es trotz schwieriger Zeiten an die Youtube-Spitze schaffte.

Mit 14 Jahren veröffentlichte Nikkie de Jager, besser bekannt als NikkieTutorials, ihr erstes Youtube-Video. Geld verdiente sie damals noch nicht mit ihren Schmink-Tipps. Heute ist das anders. Die 26-Jährige zählt mit 13 Millionen Abonnenten ihres Youtube-Kanals zu den erfolgreichsten Influencerinnen der Welt. Wie ihr das gelang, zeigt die vierteilige Doku-Reihe auf Youtube „NikkieTutorials: Layers of Me“.

Neben ihrem Weg zum Erfolg geben die zwischen 15- und 20-minütigen Videos Einblicke in Nikkies Privatleben. Das verlief allerdings nicht immer glücklich und unbeschwert, wie ihre fröhlichen Videos vermuten lassen. Mobbing, ein erzwungenes Outing als Transgender und der Tod ihres kleinen Bruders: Der niederländische Youtube-Star hatte in der Vergangenheit mit schlimmen Schicksalsschlägen zu kämpfen.

In der ersten Folge spricht Nikkie über ihren Beginn als Youtuberin. „Ich war richtig unsicher“, erzählt die 26-Jährige. Während Mitschüler sie wegen ihrer Größe, ihrer Körperfigur und ihrer Direktheit hänselten, fand die damals 14-Jährige im Schminken ein Hobby, das ihr Sicherheit schenkte.

Die neu gewonnene Sicherheit brachte sie an die Youtube-Spitze. „Layers of Me“ zeigt Nikkies Leben in vielen Facetten. Mal dreht sie Videos mit Stars wie Kim Kardashian, Drew Barrymore oder Lady Gaga, dann sitzt sie wieder in einem wenig glamourösen Chaos aus Schminkutensilien und erinnert sich an die vielen Herausforderungen, die sie in ihrem Leben meistern musste.

Immer wieder gibt es Anspielungen auf ihr Leben als Transgender, von dem ihre Fans erst Anfang 2020 erfuhren. In der ersten Folge kommt dieses lange Zeit gehütete Geheimnis allerdings noch nicht direkt zur Sprache. Ob Nikkie über ihren Weg als Transgender sprechen wird, zeigt sich erst in den kommenden Wochen. Wer ein Youtube-Premium-Abonnement hat, kann die drei ausstehenden Folgen bereits jetzt sehen.

