Kommentar zu Luke Mockridge: Es mangelt an Empathie

Luke Mockridge hat auf Instagram zum Vorwurf der versuchten Vergewaltigung Stellung genommen. Auf Twitter kocht die Diskussion weiter hoch. Ein Kommentar.

Nach einer langen Zeit des Schweigens hat sich Comedian Luke Mockridge nun erstmals persönlich zu den Vorwürfen geäußert, die seit Monaten im Netz kursieren. Seine Exfreundin bezichtigt ihn der versuchten Vergewaltigung, die Tat soll sich vor rund drei Jahren ereignet haben.

In einem Instagram-Video weist Mockridge die Vorwürfe zurück. Er erwähnt dabei auch, dass die Anschuldigung von der Staatsanwaltschaft geprüft worden und das Verfahren bereits vor einem Jahr beendet worden seien. Unter dem Instagram-Post äußern seine Fans und auch Promis wie Oliver Pocher und Yvonne Catterfeld ihre Unterstützung für den Comedian.

Twitter-User fordern Konsequenzen für Luke Mockridge

Auf Twitter sieht das ganz anders aus. Schon seit Bekanntwerden der Vorwürfe vor einigen Monaten wird unter dem Hashtag #KonsequenzenFuerLuke eine Strafe für den 32-Jährigen gefordert. Auf der Gegenseite unterstellen User der Exfreundin einen Racheakt.

Lasse mich gerne jeden Tag von Leuten auf Twitter beleidigen, wenn dafür Luke Mockridge keine Bühne mehr betritt. #KonsequenzenFuerLuke — Eva 🏳️‍🌈 (@laurasternsbaby) August 21, 2021

Es ist erschreckend, wie sehr die Angelegenheit inzwischen wie ein Fußballspiel behandelt wird, in dem die „Fans“ des einen Lagers gegen das jeweils gegnerische „Team“ hetzen. Beide Seiten eint die befremdliche Überzeugung, genau zu wissen, was vor mehreren Jahren zwischen zwei Menschen vorgefallen ist, denen sie vermutlich noch nie begegnet sind.

Bei so einem schwerwiegenden Vorwurf darf keine Seite vorverurteilt werden. Es gilt die Unschuldsvermutung – und zwar für alle Beteiligten. Der Fall zeigt leider erneut, wie wenig Empathie Fans mutmaßlichen Vergewaltigungsopfern von Stars entgegenbringen. Das muss sich ändern. 2020 wurden rund 82.000 Sexualdelikte in Deutschland gemeldet, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen, da sich viele Opfer nicht trauen, das Verbrechen anzuzeigen.

Ines Anioli kommentiert Video in Instagram-Story

Ines Anioli – die mutmaßliche Exfreundin, auch wenn beide den Namen der anderen Person nicht explizit nennen – hat das Video von Luke Mockridge mittlerweile in ihrer Instagram-Story kommentiert. „Ich bin ungläubig und fassungslos, aber was ich bestimmt nicht mehr bin, ist still“, schreibt sie. Es ist also zu erwarten, dass sie noch ein ausführliches Statement dazu veröffentlichen wird.

