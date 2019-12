Jugendwörter-Quiz: Wie gut sprichst du „2019“, Bratan?

Der Langenscheidt-Verlag hat in diesem Jahr kein Jugendwort gekürt. Jugendsprache gibt es natürlich trotzdem. MADS macht das Quiz: Wie gut sprichst du „2019“?

Zehn Jahre lang hat eine Jury des Langenscheidt-Verlags regelmäßig das Jugendwort des Jahres gekürt. 2019 ist das Geschichte – zum Glück. Denn über was die Jury Jahr für Jahr als vermeintliche Jugendsprache abgestimmt hat, war etwa so alltagstauglich wie eine Funktionsgleichung schnell an der Supermarktkasse auszurechnen.

Natürlich gibt es Jugendsprache. Aber die lebt eher vom gekonnten Einsatz weniger Begriffe – und davon, dass „Erwachsene“ sie nicht verstehen. Kein Jugendlicher lernt diese Wörter auswendig, wie vor einem Vokabeltest. Falls du das aber doch möchtest hat MADS für dich die schönsten Jugendwörter 2019 gesammelt.

Hier kannst du dich testen:

Von Nina Hoffmann und Jacqueline Hadasch