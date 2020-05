Corona-Verschwörungstheorien: Sophie Passmann platzt auf Instagram der Kragen

Sophie Passmann hatet gegen Verschwörungstheorien und Fake News über die Corona-Pandemie. Fast eine Million Views hat ihr neunminütiges Video nach nur 24 Stunden.

Was haben der vegane Koch Attila Hildmann, der ehemalige rbb-Journalist Ken Jebsen, Influencerin Senna Gammour und Tanzcoach Detlef D! Soost gemeinsam? Sie alle verbreiten Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie. Autorin und Bloggerin Sophie Passmann reicht es nun. In einem neunminütigen Video auf Instagram-TV rechnet die 26-Jährige mit den Äußerungen einiger Promis in den sozialen Medien ab. Ihre wutgeladene Erklärung zur Entstehung Verschwörungstheorien hat nach nur 24 Stunden bereits knapp eine Million Klicks.

Zuvor hatte der Ex-Journalist Ken Jebsen auf seinem Youtube-Kanal KenFM in einem knapp halbstündigen Beitrag behauptet, dass die deutsche Bundesregierung die Demokratie mittels Corona aushöhlt – laut Jebsen eine Krankheit, die US-Milliardär Bill Gates verbreitet hätte, um von den eigenen Pharma-Investments zu profitieren. Auch Hildmann und Soost gaben Ähnliches in ihren Instagram-Stories zum Besten.

Meinungsmacher halten sich für „größte Wahrheitsverbreiter Deutschlands“

Das nimmt Passmann nun zum Anlass für ein virales Gegenfeuer: „Unfassbar arrogant“ seien die Beiträge der B-Promis auf ihren reichweitenstarken Kanälen. „Da steckt ja drin: Ich hab als Einzige die Wahrheit erkannt, alle großen Tageszeitungen, alle öffentlich-rechtlichen Medienanstalten und alle Medienmacher haben nicht verstanden, was ich verstanden habe“, sagt Passmann. Dabei kritisiert die junge Autorin vor allem, dass die Verschwörungstheoretiker längst keine medizinischen Fachmänner sind – und ihre Videos und Posts trotzdem verbreitet werden. Um zu zeigen, wie gefährlich die Verbreitung dieses Contents ist, erklärt die 26-Jährige wie Verschwörungstheorien entstehen – und nimmt dazu Jebsen, Soost und Co als Beispiele.

Rant gegen Jebsen, Hildmann und Co.

Soost stelle in seinen Beiträgen Fragen, wie: „Darf ich dann etwa nicht mehr selbst für mich und meine Familie entscheiden?“, was eben für Zuschauer genau das bedeute: Unsere Entscheidungsfreiheit ist eingeschränkt. „Durch eine Frage macht man sich aber nicht angreifbar“, sagt Passmann. Ergo: Soost wolle seine Meinung nicht einmal zur Diskussion stellen. Hildmann unterdessen postet Screenshots seriöser Tageszeitungen wie dem Spiegel. Allerdings nur selektierte Informationen, wie eine Überschrift mit einem Zitat über leere Krankenhausbetten. Auch das führe zu vorschnellen, falschen Schlüssen zur Pandemie, tadelt Passmann. „Verschwörungstheorien haben den Kern, zu behaupten, eine kleine Elite tue alles, um die Wirtschaft zu steuern“, schließt Jebsen. Letztendlich seien sie aber zu vereinfachend und schlichtweg unwahr.

Jebsen sei ohnehin als Person zu hinterfragen, da er vom öffentlich-rechtlichen Rundfunksender rbb wegen Antisemitismus-Vorwürfen gefeuert wurde. In seinem Video spiele er sich auf „wie einer der größten Wahrheitsverbreiter Deutschlands.“ Dabei sei ein Presseausweis allein kein Grund für Vertrauen.

Auch Kritik an Passmann

Über ihren impulsiven Wutausbruch erntet Passmann, ihrerseits Autorin bei der Wochenzeitung Die Zeit, allerdings auch Kritik in den Kommentaren: Einen Presseausweis bekäme man nicht einfach hinterhergeschmissen, wie Passmann behauptet. Dafür müsse detailliert Nachweise über seine journalistischen Tätigkeiten ablegen, monieren Kritiker. Auch sei die Veröffentlichung von Informationen via eigenem Kanal statt in seriösen Medien nicht sofort ein Indiz für Fake News, wie Passmann es andeutet.

Von Jacqueline Hadasch

